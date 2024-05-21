https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/borsada-yeni-rekor-11-bin-puan-asildi-1084045876.html
Borsada yeni rekor: 11 bin puan aşıldı
Borsada yeni rekor: 11 bin puan aşıldı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T11:17+0300
2024-05-21T11:17+0300
2024-05-21T11:27+0300
ekonomi
borsa
son dakika
rekor
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BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.
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borsa, son dakika, rekor
Borsada yeni rekor: 11 bin puan aşıldı
11:17 21.05.2024 (güncellendi: 11:27 21.05.2024)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.
Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.
Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.