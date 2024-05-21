https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/borsada-yeni-rekor-11-bin-puan-asildi-1084045876.html

Borsada yeni rekor: 11 bin puan aşıldı

Borsada yeni rekor: 11 bin puan aşıldı

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T11:17+0300

2024-05-21T11:17+0300

2024-05-21T11:27+0300

ekonomi

borsa

son dakika

rekor

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BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.

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Sputnik Türkiye

borsa, son dakika, rekor