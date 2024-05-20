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İran Kızılayı Başkanı Kolivend doğruladı: Herhangi bir yaşam belirtisi yok
İran Kızılayı Başkanı Kolivend doğruladı: Herhangi bir yaşam belirtisi yok
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopter'inhava şartlarından dolayı 'acil iniş' yaptığı duyurulmuştu. Fakat son olarak İran Kızılayı Başkanı... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
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Reisi, 27 Ağustos 2021 tarihinde İran'ın Azadegan Ovası ve Horul Azim bölgelerini ziyaret etmişti. (Arşiv) - Sputnik Türkiye

İran Kızılayı Başkanı Kolivend doğruladı: Herhangi bir yaşam belirtisi yok

05:22 20.05.2024 (güncellendi: 07:07 20.05.2024)
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopter'inhava şartlarından dolayı 'acil iniş' yaptığı duyurulmuştu. Fakat son olarak İran Kızılayı Başkanı Kolivend bunun bir enkaz olduğunu, ve durumun da 'iyi olmadığını' söylerken, İran devlet televizyonu ise "Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi yok" dedi.
İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmasının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu konvoydaki helikopterlerden biri dün kaza geçirmişti.
İran İçişleri Bakanı Vahidi kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı" demiş, İran devlet televizyonu 'kaza geçiren' helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu yüksek düzey liderlerin olduğunu duyurmuştu.
İran Kızılayının, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin, Türk İHA'sı Akıncı'nın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarında tespit ettiği 2 ısı kaynağının bulunduğu bölgeye arama kurtarma timlerini sevk ettiği bildirilmişti.
İran resmi haber ajansı Press TV, İranlı kurtarma ekipleri Türk insansız hava aracının keşfettiği ısı kaynağının bulunduğu yere ulaşmış ancak İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterine dair hiçbir iz bulamadığını duyurdu.
Fakat AA'nın haberine göre ise, enkaz Akıncı İHA'nın ısı kaynağı tespit ettiği yerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
TÜRKİYE
Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kazanın ardından açıklama: 'Bizi derinden üzdü'
Dün, 20:59
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07:09 20.05.2024
Fars Haber Ajansı'na göre, Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ilk yakın çekim görüntüler paylaşıldı
07:02 20.05.2024
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
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İran basını: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti
07:00
06:53 20.05.2024
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü
06:50 20.05.2024
Helikopter kazasından enkaz görüntüleri paylaşıldı
İran Kızılayı tarafından çekilen ve devlet medyası FARS Haber Ajansı'na aktarılan enkazın drone görüntüleri, kaza alanını dik, ormanlık bir yamaçta gösteriyordu ve helikopterden mavi beyaz bir kuyruk dışında çok az şey kalmış gibi gözüküyor.
06:20 20.05.2024
İran Kızılayı Başkanı Kolivend doğruladı: Herhangi bir yaşam belirtisi yok
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmasığına dair haberleri şu şekilde doğruladı:

"Helikopterin yeri tespit edildiğinde helikopterdeki yolcuların hayatta olduğuna dair hiçbir iz bulunamadı."

06:04 20.05.2024
İran devlet televizyonu: Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi yok
05:55 20.05.2024
İran Kızılayı Başkanı enkaza ulaştıklarını ancak durumun 'iyi olmadığını' söylemişti: Reisi'yi taşıyan uçağın tamamen yandığı iddia ediliyor
İngiltere merkezli Reuters'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran Devlet Başkanı Reisi'nin helikopteri kazada tamamen yandığı iddia edildi.
05:46 20.05.2024
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunduğu anın ilk görüntüleri paylaşıldı
05:29 20.05.2024
İran Kızılayı Başkanı: Cumhurbaşkanı Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopter kazasının olduğu yere 2 kilometre uzaklıktayız
Reisi'nin bulunduğu helikopterin yerini tespit çalışmaları için konuşan İran Kızılayı Başkanı, enkazı bulduklarını ama durumun 'iyi olmadığını' söyledi:

"Cumhurbaşkanının helikopter kazasının olduğu yere 2 kilometre uzaklıktayız."

05:27 20.05.2024
İran: Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterin olduğu yer tespit edildi
İran Devrim Muhafızları Komutanı yaptığı açıklamada "Kurtarma ekipleri Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterini tespit etti ve kuvvetler bölgeye doğru yola çıkıyor" dedi.
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