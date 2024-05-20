İran Kızılayı Başkanı Kolivend doğruladı: Herhangi bir yaşam belirtisi yok

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopter'inhava şartlarından dolayı 'acil iniş' yaptığı duyurulmuştu. Fakat son olarak İran Kızılayı Başkanı Kolivend bunun bir enkaz olduğunu, ve durumun da 'iyi olmadığını' söylerken, İran devlet televizyonu ise "Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi yok" dedi.