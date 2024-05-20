https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/reisi-ve-heyetinin-olumuyle-ilgili-konusan-disisleri-bakani-fidan-iran-halkina-bassagligi-diliyorum-1083996329.html
Reisi ve heyetinin ölümüyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Fidan: İran halkına başsağlığı diliyorum
Reisi ve heyetinin ölümüyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Fidan: İran halkına başsağlığı diliyorum
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, İran'dan gelen vefat... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T09:58+0300
2024-05-20T09:58+0300
2024-05-20T10:20+0300
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/enkaz-bulundu-reisiyi-de-tasiyan-helikopterde-kimler-vardi-1083992546.html
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Reisi ve heyetinin ölümüyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Fidan: İran halkına başsağlığı diliyorum
09:58 20.05.2024 (güncellendi: 10:20 20.05.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, İran'dan gelen vefat haberlerine üzüntüsünü dile getirdi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.