https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/reisi-ve-heyetinin-olumuyle-ilgili-konusan-disisleri-bakani-fidan-iran-halkina-bassagligi-diliyorum-1083996329.html

Reisi ve heyetinin ölümüyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Fidan: İran halkına başsağlığı diliyorum

Reisi ve heyetinin ölümüyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Fidan: İran halkına başsağlığı diliyorum

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, İran'dan gelen vefat... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T09:58+0300

2024-05-20T09:58+0300

2024-05-20T10:20+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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