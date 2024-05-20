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Reisi ve heyetinin ölümüyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Fidan: İran halkına başsağlığı diliyorum
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, İran'dan gelen vefat... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T09:58+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
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Reisi ve heyetinin ölümüyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Fidan: İran halkına başsağlığı diliyorum

09:58 20.05.2024 (güncellendi: 10:20 20.05.2024)
© AFP 2023 / ADEM ALTAN Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
 Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, İran'dan gelen vefat haberlerine üzüntüsünü dile getirdi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Reisi'yi de taşıyan helikopterde kimler vardı? - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
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İran lideri Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterde başka kimler vardı?
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