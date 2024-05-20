https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cin-lideri-siden-reisi-aciklamasi-cin-halki-iyi-bir-dostunu-kaybetti-1083999261.html

Çin lideri Şi’den Reisi açıklaması: Çin halkı iyi bir dostunu kaybetti

Çin lideri Şi’den Reisi açıklaması: Çin halkı iyi bir dostunu kaybetti

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı gönderen... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T11:28+0300

2024-05-20T11:28+0300

2024-05-20T11:40+0300

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Çin lideri Şi, taziye mesajında, Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran'ın güvenlik ve istikrarının korunmasına, ulusal kalkınma ve refahın teşvik edilmesine önemli katkılarda bulunduğunu, aynı zamanda Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığının pekiştirilmesi ve geliştirilmesi için aktif çaba sarf ettiğini vurgularken, Reisi’nin trajik ölümünün İran halkı için büyük bir kayıp olduğunu ve Çin halkının da iyi bir dostunu kaybetmesine neden olduğunu kaydetti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, düzenlediği brifingde, Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü dolayısıyla taziyelerini ilettiğini doğruladı.Wenbin, “Devlet Başkanımız Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mensuri’ye taziyelerini ileterek, Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla Çin hükümeti ve halkı adına derin başsağlığı dileklerini ifade etti” dedi.İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasında öldüğü yönündeki haberleri doğrulamıştı.Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.Rusya da Reisi'yi aramaya yardımcı olmak için gece boyunca İran’a Acil Durumlar Bakanlığına bağlı iki IL-76 uçağı gönderdiğini, arama çalışmaları sonrası her iki uçağın da Moskova'ya döndüğünü bildirdi.Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney’in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’in devralacağını açıkladı.İran anayasasına göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/erdogandan-reisi-icin-taziye-mesaji-iranin-yaninda-olacagiz-1083997715.html

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