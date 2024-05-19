https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/erdogandan-iran-cumhurbaskani-reisinin-gecirdigi-kazanin-ardindan-aciklama-bizi-derinden-uzdu-1083987713.html
Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kazanın ardından açıklama: 'Bizi derinden üzdü'
Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kazanın ardından açıklama: 'Bizi derinden üzdü'
Sputnik Türkiye
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kazanın ardından açıklama yaptı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T20:59+0300
2024-05-19T20:59+0300
2024-05-19T21:18+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
iran
kaza
helikopter
ibrahim reisi
son dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/disisleri-bakanligindan-irandaki-kazaya-iliskin-aciklama-her-turlu-destek-icin-harekete-gecildi-1083987239.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, iran, kaza, helikopter, ibrahim reisi, son dakika
recep tayyip erdoğan, türkiye, iran, kaza, helikopter, ibrahim reisi, son dakika
Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kazanın ardından açıklama: 'Bizi derinden üzdü'
20:59 19.05.2024 (güncellendi: 21:18 19.05.2024)
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kazanın ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.
"İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum."