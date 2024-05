https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-disisleri-bakanligi-rus-medyasina-yonelik-yaptirimlar-siyasi-sansurun-devami-1083942258.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rus medyasına yönelik yaptırımlar siyasi sansürün devamı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Avrupa Birliği’nin (AB) Rus medyasının ‘yayın faaliyetlerine’ getirdiği yasağı, siyasi sansür... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın AB’nin Rus medyasının ‘yayın faaliyetlerine’ getirdiği yasağı, siyasi sansür uygulamasının bir devamı ve bilgi alanının Batılı anlatılara alternatif her türlü bakış açısından tamamen temizlenmesi olarak gördüğünü söyledi.Zaharova, “AB'nin bu adımını, siyasi sansür uygulamasının bir devamı, bilgi alanının Batılı anlatılara alternatif her türlü bakış açısından tamamen temizlenmesi olarak görüyoruz" dedi.Rus medyasına getirilen yasağın AB’nin medyada çoğulculuğu sağlama alanındaki yükümlülüklerini ihmal ettiğinin bir başka kanıtı olduğunu belirten Zaharova, “Bu, Avrupa Birliği ve üye ülkelerinin medyada çoğulculuğu sağlama alanındaki uluslararası yükümlülüklerini ihmal ettiğinin birçok kanıtından bir diğeri ve kolektif Batı ülkelerindeki demokratik toplumların yozlaşmasının bir başka örneğidir” ifadelerini kullandı.Daha önce Avrupa Konseyi, aralarında RIA Novosti, İzvestia, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe'un da bulunduğu bir dizi Rus medya kuruluşunun birliğe üye ülkelerdeki yayın faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, bu tedbirlerin söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de araştırma ve röportaj gibi yayın dışı faaliyetler yürütmesine engel olmayacağı belirtilmişti.

