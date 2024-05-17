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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rus medyasına yönelik yaptırımlar siyasi sansürün devamı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rus medyasına yönelik yaptırımlar siyasi sansürün devamı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Avrupa Birliği’nin (AB) Rus medyasının ‘yayın faaliyetlerine’ getirdiği yasağı, siyasi sansür... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T19:59+0300
2024-05-17T19:59+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
avrupa birliği konseyi
ria novosti
rossiyskaya gazeta
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın AB’nin Rus medyasının ‘yayın faaliyetlerine’ getirdiği yasağı, siyasi sansür uygulamasının bir devamı ve bilgi alanının Batılı anlatılara alternatif her türlü bakış açısından tamamen temizlenmesi olarak gördüğünü söyledi.Zaharova, “AB'nin bu adımını, siyasi sansür uygulamasının bir devamı, bilgi alanının Batılı anlatılara alternatif her türlü bakış açısından tamamen temizlenmesi olarak görüyoruz" dedi.Rus medyasına getirilen yasağın AB’nin medyada çoğulculuğu sağlama alanındaki yükümlülüklerini ihmal ettiğinin bir başka kanıtı olduğunu belirten Zaharova, “Bu, Avrupa Birliği ve üye ülkelerinin medyada çoğulculuğu sağlama alanındaki uluslararası yükümlülüklerini ihmal ettiğinin birçok kanıtından bir diğeri ve kolektif Batı ülkelerindeki demokratik toplumların yozlaşmasının bir başka örneğidir” ifadelerini kullandı.Daha önce Avrupa Konseyi, aralarında RIA Novosti, İzvestia, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe'un da bulunduğu bir dizi Rus medya kuruluşunun birliğe üye ülkelerdeki yayın faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, bu tedbirlerin söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de araştırma ve röportaj gibi yayın dışı faaliyetler yürütmesine engel olmayacağı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/avrupa-birliginden-3-rus-medya-kurulusuna-yayin-yasagi-1083933342.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği konseyi, ria novosti, rossiyskaya gazeta, ab, yayın yasağı
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği konseyi, ria novosti, rossiyskaya gazeta, ab, yayın yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rus medyasına yönelik yaptırımlar siyasi sansürün devamı

19:59 17.05.2024
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı binası
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Avrupa Birliği’nin (AB) Rus medyasının ‘yayın faaliyetlerine’ getirdiği yasağı, siyasi sansür uygulamasının bir devamı olarak gördüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın AB’nin Rus medyasının ‘yayın faaliyetlerine’ getirdiği yasağı, siyasi sansür uygulamasının bir devamı ve bilgi alanının Batılı anlatılara alternatif her türlü bakış açısından tamamen temizlenmesi olarak gördüğünü söyledi.
Zaharova, “AB'nin bu adımını, siyasi sansür uygulamasının bir devamı, bilgi alanının Batılı anlatılara alternatif her türlü bakış açısından tamamen temizlenmesi olarak görüyoruz" dedi.
Rus medyasına getirilen yasağın AB’nin medyada çoğulculuğu sağlama alanındaki yükümlülüklerini ihmal ettiğinin bir başka kanıtı olduğunu belirten Zaharova, “Bu, Avrupa Birliği ve üye ülkelerinin medyada çoğulculuğu sağlama alanındaki uluslararası yükümlülüklerini ihmal ettiğinin birçok kanıtından bir diğeri ve kolektif Batı ülkelerindeki demokratik toplumların yozlaşmasının bir başka örneğidir” ifadelerini kullandı.
Daha önce Avrupa Konseyi, aralarında RIA Novosti, İzvestia, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe'un da bulunduğu bir dizi Rus medya kuruluşunun birliğe üye ülkelerdeki yayın faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.
Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, bu tedbirlerin söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de araştırma ve röportaj gibi yayın dışı faaliyetler yürütmesine engel olmayacağı belirtilmişti.
Fransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na 31 Aralık 2021 günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından 2 Ocak 2022 günü kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
DÜNYA
Avrupa Birliği'nden 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı
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