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Avrupa Birliği'nden 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı
Avrupa Birliği'nden 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi, üç Rus medya kuruluşunun ve Prag merkezli bir kuruluşun birliğe üye ülkelerdeki yayın faaliyetlerini askıya almaya karar verdi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T15:52+0300
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Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin RIA Novosti, İzvestiya, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe kuruluşlarının kendi topraklarında yayın yapmasını yasakladığı belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ancak bu tedbirlerin söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de araştırma ve röportaj gibi yayın dışı faaliyetler yürütmesine engel olmayacağı kaydedildi.'Yanıt vereceğiz'Söz konusu yayın yasağına ilişkin ilk açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.Zaharova, söz konusu kuruluşların yayın faaliyetlerine getirilen yasağa yanıt vereceklerini ifade ederek önlemler üzerinden çalışıldığının altını çizdi.
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avrupa konseyi, avrupa birliği konseyi, ria novost, rossiyskaya gazeta, izvestiya, yasak, yayın yasağı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Avrupa Birliği'nden 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı

15:52 17.05.2024 (güncellendi: 15:54 17.05.2024)
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNFransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na 31 Aralık 2021 günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından 2 Ocak 2022 günü kaldırıldı.
Fransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na 31 Aralık 2021 günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından 2 Ocak 2022 günü kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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Avrupa Konseyi, üç Rus medya kuruluşunun ve Prag merkezli bir kuruluşun birliğe üye ülkelerdeki yayın faaliyetlerini askıya almaya karar verdi.
Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin RIA Novosti, İzvestiya, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe kuruluşlarının kendi topraklarında yayın yapmasını yasakladığı belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik propagandasını ve saldırganlığını yayan ve destekleyen dört medya kuruluşunun Avrupa Birliği topraklarındaki yayınlarını durdurma kararı aldı: RIA Novosti, İzvestiya, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe.

Ancak bu tedbirlerin söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de araştırma ve röportaj gibi yayın dışı faaliyetler yürütmesine engel olmayacağı kaydedildi.

'Yanıt vereceğiz'

Söz konusu yayın yasağına ilişkin ilk açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.
Zaharova, söz konusu kuruluşların yayın faaliyetlerine getirilen yasağa yanıt vereceklerini ifade ederek önlemler üzerinden çalışıldığının altını çizdi.
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