https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/avrupa-birliginden-3-rus-medya-kurulusuna-yayin-yasagi-1083933342.html

Avrupa Birliği'nden 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı

Avrupa Birliği'nden 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı

Sputnik Türkiye

Avrupa Konseyi, üç Rus medya kuruluşunun ve Prag merkezli bir kuruluşun birliğe üye ülkelerdeki yayın faaliyetlerini askıya almaya karar verdi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T15:52+0300

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2024-05-17T15:54+0300

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Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin RIA Novosti, İzvestiya, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe kuruluşlarının kendi topraklarında yayın yapmasını yasakladığı belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ancak bu tedbirlerin söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de araştırma ve röportaj gibi yayın dışı faaliyetler yürütmesine engel olmayacağı kaydedildi.'Yanıt vereceğiz'Söz konusu yayın yasağına ilişkin ilk açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.Zaharova, söz konusu kuruluşların yayın faaliyetlerine getirilen yasağa yanıt vereceklerini ifade ederek önlemler üzerinden çalışıldığının altını çizdi.

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