https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/avrupa-birliginden-3-rus-medya-kurulusuna-yayin-yasagi-1083933342.html
Avrupa Birliği'nden 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı
Avrupa Birliği'nden 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi, üç Rus medya kuruluşunun ve Prag merkezli bir kuruluşun birliğe üye ülkelerdeki yayın faaliyetlerini askıya almaya karar verdi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T15:52+0300
2024-05-17T15:52+0300
2024-05-17T15:54+0300
dünya
avrupa konseyi
avrupa birliği konseyi
ria novost
rossiyskaya gazeta
izvestiya
yasak
yayın yasağı
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin RIA Novosti, İzvestiya, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe kuruluşlarının kendi topraklarında yayın yapmasını yasakladığı belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ancak bu tedbirlerin söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de araştırma ve röportaj gibi yayın dışı faaliyetler yürütmesine engel olmayacağı kaydedildi.'Yanıt vereceğiz'Söz konusu yayın yasağına ilişkin ilk açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.Zaharova, söz konusu kuruluşların yayın faaliyetlerine getirilen yasağa yanıt vereceklerini ifade ederek önlemler üzerinden çalışıldığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/putin-bugun-itibariyla-harkovu-almayi-planlamiyoruz-1083927253.html
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avrupa konseyi, avrupa birliği konseyi, ria novost, rossiyskaya gazeta, izvestiya, yasak, yayın yasağı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
avrupa konseyi, avrupa birliği konseyi, ria novost, rossiyskaya gazeta, izvestiya, yasak, yayın yasağı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Avrupa Birliği'nden 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı
15:52 17.05.2024 (güncellendi: 15:54 17.05.2024)
Avrupa Konseyi, üç Rus medya kuruluşunun ve Prag merkezli bir kuruluşun birliğe üye ülkelerdeki yayın faaliyetlerini askıya almaya karar verdi.
Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin RIA Novosti, İzvestiya, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe kuruluşlarının kendi topraklarında yayın yapmasını yasakladığı belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bugün AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik propagandasını ve saldırganlığını yayan ve destekleyen dört medya kuruluşunun Avrupa Birliği topraklarındaki yayınlarını durdurma kararı aldı: RIA Novosti, İzvestiya, Rossiyskaya Gazeta ve Voice of Europe.
Ancak bu tedbirlerin söz konusu medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de araştırma ve röportaj gibi yayın dışı faaliyetler yürütmesine engel olmayacağı kaydedildi.
Söz konusu yayın yasağına ilişkin ilk açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.
Zaharova, söz konusu kuruluşların yayın faaliyetlerine getirilen yasağa yanıt vereceklerini ifade ederek önlemler üzerinden çalışıldığının altını çizdi.