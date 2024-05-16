Bakan Işıkhan sinyali verdi: 'Reform niteliğinde olacak, emeklilere 'kısmi' refah payı yolda'
08:04 16.05.2024 (güncellendi: 08:05 16.05.2024)
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Emekli zammı Temmuz hesapları yapılırken 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Sırada 6 aylık enflasyon için Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verileri var. 16 milyon kişi emekli zammı düzenlemesinin detaylarını merak ederken, formüller de şekillenmeye başladı. Emekliye zam konusunda refah payına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Temmuz ayında yapılacak emekli zammı için hesaplamalar sürerken, Ocak-Nisan dönemi 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Şimdi gözler, 6 aylık enflasyon hesaplamasında önemli rol oynayacak olan Mayıs ve Haziran ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine çevrildi.
Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği zam düzenlemesine ilişkin formüller şekillenmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ocak-Nisan dönemindeki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz zammına dair ipuçları ortaya çıktı.
Öte yandan, emeklilerin refah payına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Refah payının, zam oranına ek olarak maaşlara yansıtılması gündemde. Bu düzenlemenin, emekli maaşlarını enflasyona karşı koruma amacı taşıdığı belirtiliyor.
Emekli zammı ve refah payı konusundaki gelişmeleri yakından takip eden emekliler, Temmuz ayında yapılacak düzenlemenin maaşlarına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. Kesin zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
Emekli maaşı zammı Temmuz ayında bir kez daha artacak. En düşük emekli maaşı için de düzenleme yeniden gündeme gelecek. Peki emekliye zam ne olacak? Refah payı gelecek mi? İşte milyonlar için yeni emekli maaşı tablosu:
'Temmuz ayını bekleyelim'
Emekli maaşı zammında rakamlar yüzde 25’i gösterse de en merak edilen konu son dönemde uygulanan emekliye refah payının ne kadar olacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya, “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim” diye yanıt verdi.
Konuya ilişkin Mynet’e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Bakan Işıkhan’ın açıklamalarını anımsatarak şunları söyledi:
“Burada özellikle piyasa açısından emekli maaşları ve memur maaşları konuşulmaya başlandığı anda maalesef bazı kötü niyetli ve fırsatçı tüccarlar enflasyondan çok çok daha fazla artışı ürün fiyatlarına yansıtıyorlar. Bakan bey tarafından yapılan açıklamanın bu minvalde yapıldığını düşünüyorum. Biliyorsunuz 2024 yılını Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘emekliler yılı’ ilan etti ve bugüne kadar özellikle emeklinin yanında olarak, enflasyon farkından çok daha fazla bir artışla yani refah payı artışıyla zam yapıldı. Şu anda yüzde 18,72’lik bir enflasyon ortaya çıktı. İki ayın enflasyonu da aylık yüzde 3 şeklinde gelirse 6 aylık enflasyon yüzde 25 şeklinde gerçekleşecek."
2024 yılında refah payı verilecek mi?
Önceki dönemlerde 6 aylık enflasyona ve 6 aylık enflasyon farkına ek olarak refah payı artışı yapıldı ancak bu dönem sıkı bir para politikası uygulanıyor. Bununla birlikte emekliye refah payı artışında daha itidalli olunacaktır. Ancak ben mutlak surette emeklilere kısmi de olsa refah payı artışı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi son kararı devletimiz verecektir. Bununla birlikte memur emeklilerin hak ettiği maaş zammı SSK ve Bağ-Kur emeklerine göre 5 puan daha düşük olacak. Bunun nedeni ise toplu sözleşme zammından kaynaklanan fark. Burada sene başında yüzde 15 sözleşme farkı vardı, Temmuzda ise yüzde 10 olacak. Bu hesaplamadan kaynaklı daha düşük bir tutar söz konusu. Ancak önceki dönemlerde memur emeklileri fazla alırken, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı artışı memur emekli maaş zammına eşitlenmişti. Bu dönemde memur emeklileri lehine bu eşitlemenin yapılacağını düşünüyorum.
Emekliye zamda hangi formül devreye girecek?
Bir diğer sorun, en düşük emekli maaşının kök maaşı eşitlenmesi durumu. Kök maaş en üst emekli maaşına eşitlenirse enflasyonla mücadele kapsamında da daha öngörülebilir bir politika olacaktır. Buna ilişkin bir düzenlemede reform niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum.”
En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis’in yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5, memur emeklisine 10 puanlık bir refah payı düzenlemesi bekleniyor. Tüm bunların yanında en düşük emekli maaşının 12.500 TL ile 15.000 TL arasına yükseltilebilme ihtimali konuşulanlar arasında yer alıyor. En düşük memur emekli taban aylıklarının 17.500 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.