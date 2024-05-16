https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-isikhan-sinyali-reform-niteliginde-olacak-diyerek-acikladi-emeklilere-kismi-refah-payi-1083875200.html

Bakan Işıkhan sinyali verdi: 'Reform niteliğinde olacak, emeklilere 'kısmi' refah payı yolda'

Bakan Işıkhan sinyali verdi: 'Reform niteliğinde olacak, emeklilere 'kısmi' refah payı yolda'

Sputnik Türkiye

Emekli zammı Temmuz hesapları yapılırken 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Sırada 6 aylık enflasyon için Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verileri var. 16 milyon... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T08:04+0300

2024-05-16T08:04+0300

2024-05-16T08:05+0300

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Temmuz ayında yapılacak emekli zammı için hesaplamalar sürerken, Ocak-Nisan dönemi 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Şimdi gözler, 6 aylık enflasyon hesaplamasında önemli rol oynayacak olan Mayıs ve Haziran ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine çevrildi.Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği zam düzenlemesine ilişkin formüller şekillenmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ocak-Nisan dönemindeki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz zammına dair ipuçları ortaya çıktı.Öte yandan, emeklilerin refah payına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Refah payının, zam oranına ek olarak maaşlara yansıtılması gündemde. Bu düzenlemenin, emekli maaşlarını enflasyona karşı koruma amacı taşıdığı belirtiliyor.Emekli zammı ve refah payı konusundaki gelişmeleri yakından takip eden emekliler, Temmuz ayında yapılacak düzenlemenin maaşlarına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. Kesin zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.Emekli maaşı zammı Temmuz ayında bir kez daha artacak. En düşük emekli maaşı için de düzenleme yeniden gündeme gelecek. Peki emekliye zam ne olacak? Refah payı gelecek mi? İşte milyonlar için yeni emekli maaşı tablosu:'Temmuz ayını bekleyelim'Emekli maaşı zammında rakamlar yüzde 25’i gösterse de en merak edilen konu son dönemde uygulanan emekliye refah payının ne kadar olacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya, “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim” diye yanıt verdi.Konuya ilişkin Mynet’e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Bakan Işıkhan’ın açıklamalarını anımsatarak şunları söyledi:2024 yılında refah payı verilecek mi?Emekliye zamda hangi formül devreye girecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

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