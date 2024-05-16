Bakan Işıkhan sinyali verdi: 'Reform niteliğinde olacak, emeklilere 'kısmi' refah payı yolda'

Türkiye
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta 5 katlı binadadoğal gaz patlaması meydana geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
07:09
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
07:23
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
07:35
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
07:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
08:22
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
08:36
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
08:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
UAD, İsrail’e karşı yeni tedbirleri görüşecek
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ersin Kula: İktidar da muhalefet de taksi lobisini destekleyen bir yapıya sahip
12:06
82 dk
HABER MASASI
Öğretmene yönelik şiddetin altında yatan sebepler neler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
17:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Vladimir Putin: Ülkelerimiz kenetlenmiştir
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rusya-İslam Alemi Kazan Forumu başladı
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 105 yıl önce bugün şehit edildi
18:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
19:49
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
20:07
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-isikhan-sinyali-reform-niteliginde-olacak-diyerek-acikladi-emeklilere-kismi-refah-payi-1083875200.html
Bakan Işıkhan sinyali verdi: 'Reform niteliğinde olacak, emeklilere 'kısmi' refah payı yolda'
Bakan Işıkhan sinyali verdi: 'Reform niteliğinde olacak, emeklilere 'kısmi' refah payı yolda'
Sputnik Türkiye
Emekli zammı Temmuz hesapları yapılırken 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Sırada 6 aylık enflasyon için Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verileri var. 16 milyon... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T08:04+0300
2024-05-16T08:05+0300
ekonomi
refah
refah payı
memur
memur-sen
memur zammı
memur maaşı
maaş
brüt maaş
net maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png
Temmuz ayında yapılacak emekli zammı için hesaplamalar sürerken, Ocak-Nisan dönemi 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Şimdi gözler, 6 aylık enflasyon hesaplamasında önemli rol oynayacak olan Mayıs ve Haziran ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine çevrildi.Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği zam düzenlemesine ilişkin formüller şekillenmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ocak-Nisan dönemindeki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz zammına dair ipuçları ortaya çıktı.Öte yandan, emeklilerin refah payına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Refah payının, zam oranına ek olarak maaşlara yansıtılması gündemde. Bu düzenlemenin, emekli maaşlarını enflasyona karşı koruma amacı taşıdığı belirtiliyor.Emekli zammı ve refah payı konusundaki gelişmeleri yakından takip eden emekliler, Temmuz ayında yapılacak düzenlemenin maaşlarına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. Kesin zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.Emekli maaşı zammı Temmuz ayında bir kez daha artacak. En düşük emekli maaşı için de düzenleme yeniden gündeme gelecek. Peki emekliye zam ne olacak? Refah payı gelecek mi? İşte milyonlar için yeni emekli maaşı tablosu:'Temmuz ayını bekleyelim'Emekli maaşı zammında rakamlar yüzde 25’i gösterse de en merak edilen konu son dönemde uygulanan emekliye refah payının ne kadar olacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya, “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim” diye yanıt verdi.Konuya ilişkin Mynet’e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Bakan Işıkhan’ın açıklamalarını anımsatarak şunları söyledi:2024 yılında refah payı verilecek mi?Emekliye zamda hangi formül devreye girecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/yatirimi-olanlar-dikkat-yeni-tahminler-geldi-gram-altinda-yukselis-icin-ilk-hedef-belli-oldu-1083875041.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2c191264e9a9220acea2610f901a1587.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı

Bakan Işıkhan sinyali verdi: 'Reform niteliğinde olacak, emeklilere 'kısmi' refah payı yolda'

08:04 16.05.2024 (güncellendi: 08:05 16.05.2024)
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AA
Abone ol
Emekli zammı Temmuz hesapları yapılırken 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Sırada 6 aylık enflasyon için Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verileri var. 16 milyon kişi emekli zammı düzenlemesinin detaylarını merak ederken, formüller de şekillenmeye başladı. Emekliye zam konusunda refah payına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Temmuz ayında yapılacak emekli zammı için hesaplamalar sürerken, Ocak-Nisan dönemi 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Şimdi gözler, 6 aylık enflasyon hesaplamasında önemli rol oynayacak olan Mayıs ve Haziran ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine çevrildi.
Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği zam düzenlemesine ilişkin formüller şekillenmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ocak-Nisan dönemindeki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz zammına dair ipuçları ortaya çıktı.
Öte yandan, emeklilerin refah payına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Refah payının, zam oranına ek olarak maaşlara yansıtılması gündemde. Bu düzenlemenin, emekli maaşlarını enflasyona karşı koruma amacı taşıdığı belirtiliyor.
Emekli zammı ve refah payı konusundaki gelişmeleri yakından takip eden emekliler, Temmuz ayında yapılacak düzenlemenin maaşlarına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. Kesin zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
Emekli maaşı zammı Temmuz ayında bir kez daha artacak. En düşük emekli maaşı için de düzenleme yeniden gündeme gelecek. Peki emekliye zam ne olacak? Refah payı gelecek mi? İşte milyonlar için yeni emekli maaşı tablosu:

'Temmuz ayını bekleyelim'

Emekli maaşı zammında rakamlar yüzde 25’i gösterse de en merak edilen konu son dönemde uygulanan emekliye refah payının ne kadar olacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya, “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim” diye yanıt verdi.
Konuya ilişkin Mynet’e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Bakan Işıkhan’ın açıklamalarını anımsatarak şunları söyledi:
“Burada özellikle piyasa açısından emekli maaşları ve memur maaşları konuşulmaya başlandığı anda maalesef bazı kötü niyetli ve fırsatçı tüccarlar enflasyondan çok çok daha fazla artışı ürün fiyatlarına yansıtıyorlar. Bakan bey tarafından yapılan açıklamanın bu minvalde yapıldığını düşünüyorum. Biliyorsunuz 2024 yılını Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘emekliler yılı’ ilan etti ve bugüne kadar özellikle emeklinin yanında olarak, enflasyon farkından çok daha fazla bir artışla yani refah payı artışıyla zam yapıldı. Şu anda yüzde 18,72’lik bir enflasyon ortaya çıktı. İki ayın enflasyonu da aylık yüzde 3 şeklinde gelirse 6 aylık enflasyon yüzde 25 şeklinde gerçekleşecek."

2024 yılında refah payı verilecek mi?

Önceki dönemlerde 6 aylık enflasyona ve 6 aylık enflasyon farkına ek olarak refah payı artışı yapıldı ancak bu dönem sıkı bir para politikası uygulanıyor. Bununla birlikte emekliye refah payı artışında daha itidalli olunacaktır. Ancak ben mutlak surette emeklilere kısmi de olsa refah payı artışı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi son kararı devletimiz verecektir. Bununla birlikte memur emeklilerin hak ettiği maaş zammı SSK ve Bağ-Kur emeklerine göre 5 puan daha düşük olacak. Bunun nedeni ise toplu sözleşme zammından kaynaklanan fark. Burada sene başında yüzde 15 sözleşme farkı vardı, Temmuzda ise yüzde 10 olacak. Bu hesaplamadan kaynaklı daha düşük bir tutar söz konusu. Ancak önceki dönemlerde memur emeklileri fazla alırken, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı artışı memur emekli maaş zammına eşitlenmişti. Bu dönemde memur emeklileri lehine bu eşitlemenin yapılacağını düşünüyorum.

Emekliye zamda hangi formül devreye girecek?

Bir diğer sorun, en düşük emekli maaşının kök maaşı eşitlenmesi durumu. Kök maaş en üst emekli maaşına eşitlenirse enflasyonla mücadele kapsamında da daha öngörülebilir bir politika olacaktır. Buna ilişkin bir düzenlemede reform niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum.”

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis’in yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5, memur emeklisine 10 puanlık bir refah payı düzenlemesi bekleniyor. Tüm bunların yanında en düşük emekli maaşının 12.500 TL ile 15.000 TL arasına yükseltilebilme ihtimali konuşulanlar arasında yer alıyor. En düşük memur emekli taban aylıklarının 17.500 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
EKONOMİ
Yatırımı olanlar dikkat: Yeni tahminler geldi, Gram altında yükseliş için ilk hedef belli oldu
07:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала