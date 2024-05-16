https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/yatirimi-olanlar-dikkat-yeni-tahminler-geldi-gram-altinda-yukselis-icin-ilk-hedef-belli-oldu-1083875041.html

Yatırımı olanlar dikkat: Yeni tahminler geldi, Gram altında yükseliş için ilk hedef belli oldu

Yatırımı olanlar dikkat: Yeni tahminler geldi, Gram altında yükseliş için ilk hedef belli oldu

Sputnik Türkiye

Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği kritik veri geçtiğimiz gün açıklandı. ABD’de enflasyon rakamlarının belli olmasıyla piyasalar hareketlendi... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T07:47+0300

2024-05-16T07:47+0300

2024-05-16T07:47+0300

ekonomi

yarım gram altın

gram altın

gram fiyatı

altın

külçe altın

ons altın

dolar

dolar/tl

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Tasarrufunu altında tutan yatırımcılar fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Nisan ayının ortalarından sonra sert düşüş gösteren altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir geçtiğimiz hafta sonlandı. Piyasalar yeniden yukarı döndü. Peki gram altında yükseliş için ilk takip edilecek seviye ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Tuğba Ekin, Milliyet'e açıkladı. Ekin konuşmasında altına alternatif iki yatırım aracından bahsetti.Ekonomist Tuğba Ekin’in açıklamaları şu şekilde: Gram altında yükseliş için ilk hedef: 2 bin 500'ün üzerini görür mü?Fonlar ve sertifika mantıklı mı?

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