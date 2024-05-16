https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/yatirimi-olanlar-dikkat-yeni-tahminler-geldi-gram-altinda-yukselis-icin-ilk-hedef-belli-oldu-1083875041.html
Yatırımı olanlar dikkat: Yeni tahminler geldi, Gram altında yükseliş için ilk hedef belli oldu
Yatırımı olanlar dikkat: Yeni tahminler geldi, Gram altında yükseliş için ilk hedef belli oldu
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Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği kritik veri geçtiğimiz gün açıklandı. ABD’de enflasyon rakamlarının belli olmasıyla piyasalar hareketlendi... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T07:47+0300
2024-05-16T07:47+0300
2024-05-16T07:47+0300
ekonomi
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Tasarrufunu altında tutan yatırımcılar fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Nisan ayının ortalarından sonra sert düşüş gösteren altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir geçtiğimiz hafta sonlandı. Piyasalar yeniden yukarı döndü. Peki gram altında yükseliş için ilk takip edilecek seviye ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Tuğba Ekin, Milliyet'e açıkladı. Ekin konuşmasında altına alternatif iki yatırım aracından bahsetti.Ekonomist Tuğba Ekin’in açıklamaları şu şekilde: Gram altında yükseliş için ilk hedef: 2 bin 500'ün üzerini görür mü?Fonlar ve sertifika mantıklı mı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-3-sivil-ve-1-komiser-daha-gozaltina-alindi-1083874816.html
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Yatırımı olanlar dikkat: Yeni tahminler geldi, Gram altında yükseliş için ilk hedef belli oldu
Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği kritik veri geçtiğimiz gün açıklandı. ABD’de enflasyon rakamlarının belli olmasıyla piyasalar hareketlendi. Geçtiğimiz haftalarda sert düşüş gösteren altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Peki gram altın için hedeflenen ilk seviye ne? Uzman isim beklentilerini tek tek açıkladı.
Tasarrufunu altında tutan yatırımcılar fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Nisan ayının ortalarından sonra sert düşüş gösteren altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir geçtiğimiz hafta sonlandı. Piyasalar yeniden yukarı döndü. Peki gram altında yükseliş için ilk takip edilecek seviye ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Tuğba Ekin, Milliyet'e açıkladı. Ekin konuşmasında altına alternatif iki yatırım aracından bahsetti.
Ekonomist Tuğba Ekin’in açıklamaları şu şekilde:
“ABD’de enflasyon yüzde 2 hedefine hala uzakta. Hazine Bakanı Yellen, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu, enflasyonun geçen yazdan bu yana önemli ölçüde düştüğünü ve ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini açıklasa da yılbaşı itibarıyla enflasyon verileri aydan aya yükselmeye devam etti. ABD’de enflasyon beklentisi yıllık bazda yüzde 3,4 aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak piyasada oluşmuştu. Bu beklentileri yıllık bazda karşılayan ve hatta aylık bazda daha düşük açıklanan TÜFE sonrası geçtiğimiz güne yatay pozitif başlangıç yapan ons altın yükseliş kaydederek 2.378 dolar seviyelerini test etti. Ons altında teknik açıdan 2.380-2400 dolar bandında güçlü direnç aralığı yer alıyor. ABD enflasyonu beklentilerin çok dışında gelmediği için ons altında ani fiyatlama oluşmadı. ABD enflasyonu sonrası ons altında yükseliş beklentileri desteklenmiş görünüyor.
Gram altında yükseliş için ilk hedef: 2 bin 500'ün üzerini görür mü?
"Gram altında beklentiler orta uzun vade için yukarı yönlü devam ediyor. Bazı bankalar yıl sonu dolar beklentilerini 37-40 TL aralığında açıkladı. İyi giden bir ekonomide ise beklentiler 35-36 TL olarak şekilleniyor. Dolayısıyla gram altında ilk olarak 2.470 TL sonrasında ise yeniden 2.500 TL ve üzeri fiyatlama görebiliriz. Gram altın için olası geri çekilme halinde 2.400 -2370 TL aralığı destek seviyesi olarak takip edilebilir. Görülebilir, Çin önderliğinde merkez bankalarının altın talebi devam ediyor. Talep fiyatı doğrudan etkileyen ilk unsur olduğu için talep oldukça sınırlı arzı olan her üründe fiyat yukarı yönlü hareket eder. 2.500 TL’nin gram altın için uzak bir hedef olduğunu düşünmemek gerekir."
Fonlar ve sertifika mantıklı mı?
"Altına dayalı fonlarda yatırımcılar elde ettikleri kardan vergi ödemek durumunda kaldıkları için son zamanlarda Borsa İstanbul’da işlem gören Darphane’nin Altın Sertifikasına yöneldiler. Hisse senedi piyasası hem yurt içi hem de yurt dışında yükselişini sürdürüyor. Katılaşan enflasyonla beraber borsalarda düşüşlerin sınırlı kalması ve orta vadede yükselişin devam etmesi bekleniyor. Portföylerin yüzde 25’i altında dayalı yatırım enstrümanlarında, yüzde 25’i hisse senetlerinde, kalan yüzde 50’nin ise yüzde 30’u risksiz vadeli mevduat hesaplarında kalanı ise dövizde değerlendirilebilir.”