Zaharova, Kiev'deki barda gitar çalan Blinken’in sahne performansını değerlendirdi

Kiev'e verdiği güçlü destekle öne çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, habersiz başkent ziyaretinde gittiği bir barda gitar çalıp şarkı söylerken, bu... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Blinken'in Kiev'de ziyaret ettiği bir bardaki fotoğrafı paylaşırken, seferberliğin ilan edildiği ve birçok kişinin cepheye yollandığı Ukrayna’da, Blinken’in gitar çalıp şarkı söylediği fotoğrafları Sputnik’e değerlendiren Mariya Zaharova, Blinken'in Kiev ziyareti ve barda sergilediği performansının, ABD'yi sorumlu tutan Ukrayna halkıyla ‘dalga geçmek’ ve ‘alay etmek’ gibi göründüğünü söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın eşliğinde Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında bir barda grup eşliğinde şarkı söyleyip gitar çalan Blinken’in alaycılığına dikkat çeken Zaharova, “Ben şahsen tüm bu şarkıların, Blinken'in konuşurken dahi küçümseyici tavırlarının, mutlak kibrin ve bu ölçüsüz alaycılığın tezahürüdür. İçimdeki ses, bu performansın kasıtlı olarak sunulduğunu söylüyor. Belki de bilerek yapılıyor? Belki de Zelenskiy'in Amerikalı kuklacılarının Ukrayna halkının kemikleri üzerindeki şeytani bir dansıdır” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken’in Kiev’deki gitar performansını, “Ukrayna özgür dünya için ayağa kalktı, özgür dünya da Ukrayna'ya destek veriyor" diye açıklamıştı.Gazze için gitar çalmayan BlinkenPaylaşıma göre Blinken, gittiği mekanda eşlik ettiği müzik grubuyla Neil Young'ın ‘Rockin' in the Free World’ adlı şarkısını seslendirdi.Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videoda, Blinken'in sahneye çıkarak önce Ukrayna halkına ABD'nin desteğini dile getirdiği ve ardından Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine atıfla ‘Rockin' in the Free World’ şarkısını söylediği anlar görüldü.Bununla birlikte X'teki paylaşımın altına yapılan bazı yorumlarda, ABD'nin Ukrayna'ya gereken desteği son dönemde vermediği yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar da ABD'nin Gazze'nin özgürlüğü için hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

