https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/peskov-blinkenin-kiev-ziyareti-ukrayna-abd-ve-abdeki-tedirginligin-tezahuru-1083794146.html

Peskov: Blinken'ın Kiev ziyareti Ukrayna, ABD ve AB'deki tedirginliğin tezahürü

Peskov: Blinken'ın Kiev ziyareti Ukrayna, ABD ve AB'deki tedirginliğin tezahürü

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kiev'e gerçekleştirdiği beklenmedik ziyareti Ukrayna ve destekçilerinde yaşanan tedirginliğin... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T14:24+0300

2024-05-14T14:24+0300

2024-05-14T14:24+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5. döneminde mevcut görevini sürdürecek olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeniden atandıktan sonra düzenlediği ilk basın toplantısında Blinken'ın Kiev ziyaretine ilişkin sorular aldı.Peskov, önceden kamuoyuna duyurulmadan başlayan ziyaret hakkında henüz yorumlanacak bir şey olmadığını belirtti."Blinken'in Kiev'e geldiğini biliyoruz. Ayrıca devam eden özel askeri harekat nedeniyle şu anda sadece Kiev'de değil, aynı zamanda Avrupa başkentlerinde, Washington'da yaşanan tedirginliği de biliyoruz" diye devam eden Kremlin Sözcüsü, ziyareti bu tedirginliğin tezahürü olarak değerlendirdi.Gürcistan'da yaşanan olaylarGürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı nedeniyle yaşanan protesto gösterilerini yorumlaması istenen Peskov, bunların tamamen söz konusu ülkenin iç işleri olduğunu belirtti.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Gürcistan'daki sürece hiçbir şekilde müdahil olmak istemediğini vurguladı.ABD'nin Rus uranyumuna yönelik yasağıABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan yasayı imzalaması hakkında konuşan Peskov, Washington'un dünyanın öncü nükleer güçlerinden biri olan Rusya'yla rekabette zorlandığını ve yasanın da bu gerçeğin bir tezahürü olduğunu söyledi.Peskov, "ABD'lilerin uluslararası arenada bizimle rekabet etmesi zor. Onlar bu rekabette zorlandıkça, hiçbir şeyden sakınmamaya başlıyorlar. Uluslararası ticaretin tüm normlarını çiğniyorlar" diyerek getirilen yasağı haksız rekabet olarak niteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/biden-rusyadan-uranyum-ithalatini-yasaklayan-tasariyi-imzaladi-1083784508.html

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dmitriy peskov, rusya, antony blinken, gürcistan, uranyum