https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/slovakya-basbakani-fico-rusya-ile-iyi-iliskilerle-ilgileniyoruz-1082740833.html

Slovakya Başbakanı Fico: Rusya ile iyi ilişkilerle ilgileniyoruz

Slovakya Başbakanı Fico: Rusya ile iyi ilişkilerle ilgileniyoruz

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgilendiğini belirtti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T22:17+0300

2024-04-13T22:17+0300

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RTVS radyosunda yayınlanan ‘Cumartesi Diyalogları’ programına konuk olan Fico, Slovakya'nın Rusya ile normal ilişkilere sahip olması gerektiğini söyledi.Fico, “Ruslarla konuşuyoruz, bu kötü, Ukraynalılarla konuşuyoruz, bu kötü. Medya ne istiyor? Muhalefet ne istiyor? Bunları bilmiyorum, ama ben tam olarak ne istediğimi biliyorum. Dünyanın dört bir yanında, bununla ilgilenen herkesle iyi ve dostane ilişkiler politikası yürütmek istiyorum. Savaş sona erdiğinde Rusya ile ilişkilerin standartlaştırılmasında büyük çıkarımız olduğunu açıkça ifade ediyorum. Çekoslovakya'nın kurtuluşunda faşizme karşı mücadelede Kızıl Ordu'nun, eski Sovyetler Birliği'nin fedakarlıklarına saygı duyuyoruz. İyi ve dostane ilişkilerle ilgileniyoruz” dedi.Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kendi bakış açısına sahip olmasına rağmen ülkesinin Kiev ile normal ilişkilerle ilgilendiğine vurgu yapan Fico, "Ukrayna Başbakanı Sayın Şmıgal'e ‘Askeri bir çözüme inanmadığımı çok iyi biliyorsun, sadece birbirinizi öldürüyorsunuz, ama bununla bir yere varılmaz’ dedim" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olmaya devam ettiğini belirten Fico, bunun değerlendirmeye alınması durumunda veto hakkını kullanacağını vurguladı.

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ukrayna, slovakya, rusya - slovakya ilişkileri, robert fico, veto, nato, veto hakkı