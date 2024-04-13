https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/slovakya-basbakani-fico-rusya-ile-iyi-iliskilerle-ilgileniyoruz-1082740833.html
Slovakya Başbakanı Fico: Rusya ile iyi ilişkilerle ilgileniyoruz
Slovakya Başbakanı Fico: Rusya ile iyi ilişkilerle ilgileniyoruz
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgilendiğini belirtti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T22:17+0300
2024-04-13T22:17+0300
2024-04-13T22:29+0300
dünya
ukrayna
slovakya
rusya - slovakya ilişkileri
robert fico
veto
nato
veto hakkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077196997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1118c8be5e307ae9f454c53dbf6a1ed6.jpg
RTVS radyosunda yayınlanan ‘Cumartesi Diyalogları’ programına konuk olan Fico, Slovakya'nın Rusya ile normal ilişkilere sahip olması gerektiğini söyledi.Fico, “Ruslarla konuşuyoruz, bu kötü, Ukraynalılarla konuşuyoruz, bu kötü. Medya ne istiyor? Muhalefet ne istiyor? Bunları bilmiyorum, ama ben tam olarak ne istediğimi biliyorum. Dünyanın dört bir yanında, bununla ilgilenen herkesle iyi ve dostane ilişkiler politikası yürütmek istiyorum. Savaş sona erdiğinde Rusya ile ilişkilerin standartlaştırılmasında büyük çıkarımız olduğunu açıkça ifade ediyorum. Çekoslovakya'nın kurtuluşunda faşizme karşı mücadelede Kızıl Ordu'nun, eski Sovyetler Birliği'nin fedakarlıklarına saygı duyuyoruz. İyi ve dostane ilişkilerle ilgileniyoruz” dedi.Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kendi bakış açısına sahip olmasına rağmen ülkesinin Kiev ile normal ilişkilerle ilgilendiğine vurgu yapan Fico, "Ukrayna Başbakanı Sayın Şmıgal'e ‘Askeri bir çözüme inanmadığımı çok iyi biliyorsun, sadece birbirinizi öldürüyorsunuz, ama bununla bir yere varılmaz’ dedim" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olmaya devam ettiğini belirten Fico, bunun değerlendirmeye alınması durumunda veto hakkını kullanacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-telefonda-gorustu-1082738042.html
ukrayna
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077196997_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c97f74ba8e7302482dce8862a99770d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, slovakya, rusya - slovakya ilişkileri, robert fico, veto, nato, veto hakkı
ukrayna, slovakya, rusya - slovakya ilişkileri, robert fico, veto, nato, veto hakkı
Slovakya Başbakanı Fico: Rusya ile iyi ilişkilerle ilgileniyoruz
22:17 13.04.2024 (güncellendi: 22:29 13.04.2024)
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgilendiğini belirtti.
RTVS radyosunda yayınlanan ‘Cumartesi Diyalogları’ programına konuk olan Fico, Slovakya'nın Rusya ile normal ilişkilere sahip olması gerektiğini söyledi.
Fico, “Ruslarla konuşuyoruz, bu kötü, Ukraynalılarla konuşuyoruz, bu kötü. Medya ne istiyor? Muhalefet ne istiyor? Bunları bilmiyorum, ama ben tam olarak ne istediğimi biliyorum. Dünyanın dört bir yanında, bununla ilgilenen herkesle iyi ve dostane ilişkiler politikası yürütmek istiyorum. Savaş sona erdiğinde Rusya ile ilişkilerin standartlaştırılmasında büyük çıkarımız olduğunu açıkça ifade ediyorum. Çekoslovakya'nın kurtuluşunda faşizme karşı mücadelede Kızıl Ordu'nun, eski Sovyetler Birliği'nin fedakarlıklarına saygı duyuyoruz. İyi ve dostane ilişkilerle ilgileniyoruz” dedi.
Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin kendi bakış açısına sahip olmasına rağmen ülkesinin Kiev ile normal ilişkilerle ilgilendiğine vurgu yapan Fico, "Ukrayna Başbakanı Sayın Şmıgal'e ‘Askeri bir çözüme inanmadığımı çok iyi biliyorsun, sadece birbirinizi öldürüyorsunuz, ama bununla bir yere varılmaz’ dedim" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olmaya devam ettiğini belirten Fico, bunun değerlendirmeye alınması durumunda veto hakkını kullanacağını vurguladı.