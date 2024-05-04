https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/slovakya-basbakani-ficodan-macrona-hatirlatma-ukrayna-nato-uyesi-degil-1083483723.html

Slovakya Başbakanı Fico’dan Macron’a hatırlatma: ‘Ukrayna NATO üyesi değil’

Slovakya Başbakanı Fico’dan Macron’a hatırlatma: ‘Ukrayna NATO üyesi değil’

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermek için hiçbir gerekçesi olmadığını zira bu ülkenin bloğun bir üyesi olmadığını söyledi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T18:35+0300

2024-05-04T18:35+0300

2024-05-04T18:35+0300

ukrayna krizi

slovakya

robert fico

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emmanuel macron

ukrayna

ukrayna ordusu

nato

rusya

mariya zaharova

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya'nın Moskova ve Kiev arasındaki çatışmayla hiçbir ilgisi olmadığını belirttiği konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna'nın NATO'da olmadığını hatırlattı.Fico, parlamentoda yaptığı konuşmada Macron'un yaptığı gibi açıklamaların dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'na yaklaştırdığını belirterek Macron'a 'Ukrayna NATO üyesi bir ülke değil' hatırlatmasında bulundu. Fico ayrıca konuşmasında, Macron'un tüm blok adına konuşmadığını ve Ukrayna'ya olası asker sevkiyatına ilişkin sözlerinin 'Fransa'dan başka kimseyi ilgilendirmediğini' sözlerine ekleyerek şu cümleleri kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı bir açıklamada, cephe hattına gönderilmeleri halinde NATO güçlerinden 'geriye hiçbir şey kalmayacağını' kaleme almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/macronun-kieve-asker-gonderme-fikrine-italyadan-yanit-mudahil-olmamiz-icin-hicbir-durum-yok-1083483587.html

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slovakya, robert fico, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna ordusu, nato, rusya, mariya zaharova