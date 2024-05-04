https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/slovakya-basbakani-ficodan-macrona-hatirlatma-ukrayna-nato-uyesi-degil-1083483723.html
Slovakya Başbakanı Fico’dan Macron’a hatırlatma: ‘Ukrayna NATO üyesi değil’
Slovakya Başbakanı Fico’dan Macron’a hatırlatma: ‘Ukrayna NATO üyesi değil’
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermek için hiçbir gerekçesi olmadığını zira bu ülkenin bloğun bir üyesi olmadığını söyledi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T18:35+0300
2024-05-04T18:35+0300
2024-05-04T18:35+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya'nın Moskova ve Kiev arasındaki çatışmayla hiçbir ilgisi olmadığını belirttiği konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna'nın NATO'da olmadığını hatırlattı.Fico, parlamentoda yaptığı konuşmada Macron'un yaptığı gibi açıklamaların dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'na yaklaştırdığını belirterek Macron'a 'Ukrayna NATO üyesi bir ülke değil' hatırlatmasında bulundu. Fico ayrıca konuşmasında, Macron'un tüm blok adına konuşmadığını ve Ukrayna'ya olası asker sevkiyatına ilişkin sözlerinin 'Fransa'dan başka kimseyi ilgilendirmediğini' sözlerine ekleyerek şu cümleleri kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı bir açıklamada, cephe hattına gönderilmeleri halinde NATO güçlerinden 'geriye hiçbir şey kalmayacağını' kaleme almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/macronun-kieve-asker-gonderme-fikrine-italyadan-yanit-mudahil-olmamiz-icin-hicbir-durum-yok-1083483587.html
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slovakya, robert fico, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna ordusu, nato, rusya, mariya zaharova
slovakya, robert fico, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna ordusu, nato, rusya, mariya zaharova
Slovakya Başbakanı Fico’dan Macron’a hatırlatma: ‘Ukrayna NATO üyesi değil’
Slovakya Başbakanı Fico, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermek için hiçbir gerekçesi olmadığını zira bu ülkenin bloğun bir üyesi olmadığını söyledi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya'nın Moskova ve Kiev arasındaki çatışmayla hiçbir ilgisi olmadığını belirttiği konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna'nın NATO'da olmadığını hatırlattı.
Fico, parlamentoda yaptığı konuşmada Macron'un yaptığı gibi açıklamaların dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'na yaklaştırdığını belirterek Macron'a 'Ukrayna NATO üyesi bir ülke değil' hatırlatmasında bulundu.
Fico ayrıca konuşmasında, Macron'un tüm blok adına konuşmadığını ve Ukrayna'ya olası asker sevkiyatına ilişkin sözlerinin 'Fransa'dan başka kimseyi ilgilendirmediğini' sözlerine ekleyerek şu cümleleri kaydetti:
Slovakya'nın Ukrayna'daki kriz ile hiçbir ilgisi yoktur. Tüm Slovakya'ya açık bir mesaj göndermeme izin verin: bizden kim isterse istesin, hiçbir Slovak askeri Slovak-Ukrayna sınırının ötesine adım atmayacaktır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı bir açıklamada, cephe hattına gönderilmeleri halinde NATO güçlerinden 'geriye hiçbir şey kalmayacağını' kaleme almıştı.