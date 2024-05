https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/sinif-ogretmenine-okul-bahcesinde-sopali-saldiri-1083858513.html

Sınıf öğretmenine okul bahçesinde sopalı saldırı

Aksaray'da sınıf öğretmeni Aziz Koçak, M.E. isimli şahıs tarafından okul bahçesinde sopalı saldırıya uğradı. Koçak'ın kolunun kırıldığı ve ameliyat olacağı... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

Aksaray'da sınıf öğretmeni, bir kişi tarafından okul bahçesinde darp edildi.Yenimahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Aziz Koçak (56) ile M.E. (63) arasında okul bahçesinde tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda M.E, yanında getirdiği sopayla öğretmen Koçak'ı darp etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak'ın kolunun kırıldığı ve ameliyat olacağı aktarıldı.Olayın ardından kaçan şüpheli M.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.Öğretmen Koçak, derse girmeye kısa bir süre kala bir öğrencinin yanına gelerek, okulun bahçesinde bir kişinin kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini anlattı.'Bu insan bizim okuldan bir öğrencinin velisi değil'Derse geç kalmamak için hızlıca okul bahçesinde arabaları park ettikleri alana gittiğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

