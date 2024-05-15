https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/fenomen-ogretmenlere-ceza-geliyor-sicil-dosyasinda-5-yil-kalacak-1083824398.html

Fenomen öğretmenlere ceza geliyor: Sicil dosyasında 5 yıl kalacak

Fenomen öğretmenlere ceza geliyor: Sicil dosyasında 5 yıl kalacak

Sputnik Türkiye

Haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek olan öğretmene şiddet yasalarını yeniden düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında disiplin... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T09:51+0300

2024-05-15T09:51+0300

2024-05-15T09:51+0300

türkiye

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

çocuk istismarı

çocuk

öğrenci

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya yasası

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanununun haftaya TBMM'ye geleceğini açıkladı.Öğretmenlere şiddete karşı yaptırım ve cezaların ağırlaştırıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında öğretmenlere yönelik disiplin hükümleri de yer alıyor.Fenomen öğretmenlere kınamaÖğrencilerle birlikte video çekip paylaşan fenomen öğretmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye genelindeki birçok okulda görev yapan bazı öğretmenler, sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için öğrencilerinin ders sırasındaki görüntülerini çekip yayınlıyor. Ancak çoğu öğretmen, bu görüntüleri yayınlamadan önce öğrencinin ailesinden izin almıyor.Taslakta yüz binlerce takipçiye ulaşan bu öğretmenlere yönelik hükümler de var. Sosyal medyada fenomen olmak için öğrencilerin görüntülerini çeken öğretmenlere ceza verilecek.Sabah gazetesinin haberine göre ÖMK'daki ilgili madde şöyle:Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.İstismara giriyorÇoğu uzman, öğretmenlerin, velinin izni olmadan öğrencilerine ait görselleri kişisel hesaplarından paylaşmasının aslında bir istismar olduğu görüşünde.Argo konuşmaya da cezaTaslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor. Örneğin, öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulanabilecek.Kanun taslağına göre aylıktan kesme cezası şu hâllerde verilebilecek:Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak.Eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231124/ogrencilerinin-hayallerini-gerceklestiren-bir-koy-ogretmeni-ucaga-ilk-kez-bindiler-1077698150.html

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öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), çocuk istismarı, çocuk, öğrenci, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası