https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rus-senator-ukraynadaki-yikimin-faturasi-natoya-kesilmeli-1083836748.html

Rus Senatör: Ukrayna’daki yıkımın faturası NATO’ya kesilmeli

Rus Senatör: Ukrayna’daki yıkımın faturası NATO’ya kesilmeli

Sputnik Türkiye

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyonu Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, Ukrayna’daki çatışmanın NATO tarafından kışkırtıldığını ve ülkedeki... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T13:25+0300

2024-05-15T13:25+0300

2024-05-15T13:25+0300

ukrayna krizi

ukrayna

nato

rusya

kırım

jens stoltenberg

askeri yardım

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Rus Senatör Tsekov, Sputnik’e demecinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’nın Rusya’ya kaybetmesi durumunda yeniden inşasının hiçbir anlamı kalmayacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Tsekov, “NATO, Ukrayna’da çatışma kışkırttı ve bu ülkedeki yıkımın tüm sorumluluğunu taşıyor. Ukrayna, Batı kontrolündeki nazi iktidarından özgürleştirildikten sonra Ukrayna’daki yıkımın faturasını NATO’ya kesmeliyiz ve yıkılan tüm altyapıyı onarmasını talep etmeliyiz” dedi.NATO Ukrayna’ya silah vermeseydi ve gerilimi tırmandırmasaydı Ukrayna’da çoktan barış tesis edilir, büyük yıkımlar önlenebilirdi” diyen Senatör, “Rusya kesinlikle kazanacak ve özgürleştirdiği toprakları eski haline getirecek. Bunun için imkanlar var” diye ekledi.Ukrayna ordusunun Kırım saldırıları ABD izniyle sürüyorUkrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanmasına izin verdiği bilinen ABD’nin, bu füzelerin diğer Rus topraklarına gerçekleştirilen saldırılarda kulanılmasını yasaklaması, Kiev yönetimini kızdırıyor.Politico gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’ndeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken, Washington ise buna karşı çıkıyor.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı Başkanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf ederken, ABD yönetiminin de benzer tutum sergilediği biliniyor.New York Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.Bununla birlikte Ukrayna savunmasının derinliklerine inerek Donetsk’teki konumunu güçlendiren Rus ordusunun, Ukraynalı askerlerin Belgorod saldırılarında merkez olarak kullandığı Harkov bölgesindeki ilerleyişi Kiev yönetimini Washington’a baskı yapmaya zorluyor.‘Yardım savunma amaçlıdır, Rus topraklarına saldırı için değil’Politico, Ukraynalı yetkililerin, Biden yönetiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarda ABD yapımı silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırması için yeni bir çaba sarf ettiğini yazarken, gazeteye göre Ukraynalı yetkililer, Rus mevzilerini vurmalarını engelleyenin ABD'nin bu politikası olduğunu iddia ediyor.Ancak adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili gazeteye Biden yönetiminin politikasının değişmediğini vurgularken, yetkililerden biri gazeteye yaptığı açıklamada “Yardım savunma amaçlıdır, Rus topraklarında saldırı operasyonları için değil” ifadelerini kullandı.Rus ordusunun Harkov hamlesi sonrası Kiev'in toprakları elde tutmak ya da askeri zayiat arasında seçim yapmak zorunda kaldığını duyuran Alman yayın organı N-TV’ye konuşan emekli Avustralyalı general Mick Ryan, cephedeki son durumu, “Eğer Ukraynalılar ne pahasına olursa olsun bölgeyi ellerinde tutmaya karar verirlerse, giderek küçülen ordularından daha fazlasını kaybedecek, Asker kaybetmemeyi seçerse de toprak kaybetmek zorunda kalacak” diye özetledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/kiev-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-icin-washingtona-baski-yapiyor-1083831059.html

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