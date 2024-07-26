https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/1086228958.html
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu olan Barış Mutlu, muhalefetin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Mutlu, "CHP, kendisine dönük itirazlar... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T09:06+0300
2024-07-26T09:06+0300
2024-07-26T15:45+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
erken seçim
recep tayyip erdoğan
chp
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086236101_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_164530963d3017f3e4bd464edb461de9.jpg
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
Sputnik Türkiye
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel, "Seçime girmeyi teklif ediyorum dediğimde Erdoğan kaçarsa 1 yıl kala erken seçim yapmam, bir daha aday olamazsın. Aday olmak istiyorsan gel burada ol" dedi.Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu ile muhalefetin erken seçim çağrısını değerlendirdi.Mutlu, konuya dair şunları söyledi:İktidarın prim borçlarını tahsil etme açıklamasını da değerlendiren Mutlu, “Taraflar birbirlerini suçluyorlar. Mesela CHP’liler Bursa örneğini veriyorlar. Bundan önce Bursa 20 sene boyunca AKP’deydi. Karşı taraf da diyor ki, bunun başka örnekleri de var. En fazla borcu olan birkaç belediye sayıyorlar, Ankara, İzmir vs. İktidar-muhalefet çelişkisi dışında bakacak olursak bu paraların tahsil edilmesi gerekir tabii ki” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086236101_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b86735ae6aea190b084e44b4156d938a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo, erken seçim, recep tayyip erdoğan, chp, özgür özel
аудио, radyo, radyo, erken seçim, recep tayyip erdoğan, chp, özgür özel
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
09:06 26.07.2024 (güncellendi: 15:45 26.07.2024)
Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu olan Barış Mutlu, muhalefetin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Mutlu, "CHP, kendisine dönük itirazlar sonucu bunu usulen söylüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin usulen söylendiğinde hiç ciddiye alacağını sanmıyorum.” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel, "Seçime girmeyi teklif ediyorum dediğimde Erdoğan kaçarsa 1 yıl kala erken seçim yapmam, bir daha aday olamazsın. Aday olmak istiyorsan gel burada ol" dedi.
Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu ile muhalefetin erken seçim çağrısını değerlendirdi.
Mutlu, konuya dair şunları söyledi:
“Yerel seçim sonuçlarından sonra en azından bunu dile getirmeliydi CHP. Fakat böyle bir yol seçmediler, daha farklı bir yol seçtiler. Şimdi erken seçim yapılsın deniyor fakat erken seçimle ilgili çağrılar, zorlamalar bence iki türlü olur özellikle Türkiye siyasetini göz önüne aldığımızda: Bir iş olsun diye, usulen, bir de 90’larda Süleyman Demirel gibi meydanlara çıkıp bunu bağıra çağıra erken seçim istemek ve onu almak şeklinde olur. Ben ikinci şekilde olduğunu görmüyorum Türkiye’de. CHP, kendisine dönük itirazlar sonucu bunu usulen söylüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin usulen söylendiğinde hiç ciddiye alacağını sanmıyorum.”
İktidarın prim borçlarını tahsil etme açıklamasını da değerlendiren Mutlu, “Taraflar birbirlerini suçluyorlar. Mesela CHP’liler Bursa örneğini veriyorlar. Bundan önce Bursa 20 sene boyunca AKP’deydi. Karşı taraf da diyor ki, bunun başka örnekleri de var. En fazla borcu olan birkaç belediye sayıyorlar, Ankara, İzmir vs. İktidar-muhalefet çelişkisi dışında bakacak olursak bu paraların tahsil edilmesi gerekir tabii ki” dedi.