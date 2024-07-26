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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu olan Barış Mutlu, muhalefetin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Mutlu, "CHP, kendisine dönük itirazlar... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
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Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
Sputnik Türkiye
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel, "Seçime girmeyi teklif ediyorum dediğimde Erdoğan kaçarsa 1 yıl kala erken seçim yapmam, bir daha aday olamazsın. Aday olmak istiyorsan gel burada ol" dedi.Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu ile muhalefetin erken seçim çağrısını değerlendirdi.Mutlu, konuya dair şunları söyledi:İktidarın prim borçlarını tahsil etme açıklamasını da değerlendiren Mutlu, “Taraflar birbirlerini suçluyorlar. Mesela CHP’liler Bursa örneğini veriyorlar. Bundan önce Bursa 20 sene boyunca AKP’deydi. Karşı taraf da diyor ki, bunun başka örnekleri de var. En fazla borcu olan birkaç belediye sayıyorlar, Ankara, İzmir vs. İktidar-muhalefet çelişkisi dışında bakacak olursak bu paraların tahsil edilmesi gerekir tabii ki” dedi.
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аудио, radyo, radyo, erken seçim, recep tayyip erdoğan, chp, özgür özel

Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor

09:06 26.07.2024 (güncellendi: 15:45 26.07.2024)
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
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Güçlü Özgan
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Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu olan Barış Mutlu, muhalefetin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Mutlu, "CHP, kendisine dönük itirazlar sonucu bunu usulen söylüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin usulen söylendiğinde hiç ciddiye alacağını sanmıyorum.” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel, "Seçime girmeyi teklif ediyorum dediğimde Erdoğan kaçarsa 1 yıl kala erken seçim yapmam, bir daha aday olamazsın. Aday olmak istiyorsan gel burada ol" dedi.
Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu ile muhalefetin erken seçim çağrısını değerlendirdi.
Mutlu, konuya dair şunları söyledi:

“Yerel seçim sonuçlarından sonra en azından bunu dile getirmeliydi CHP. Fakat böyle bir yol seçmediler, daha farklı bir yol seçtiler. Şimdi erken seçim yapılsın deniyor fakat erken seçimle ilgili çağrılar, zorlamalar bence iki türlü olur özellikle Türkiye siyasetini göz önüne aldığımızda: Bir iş olsun diye, usulen, bir de 90’larda Süleyman Demirel gibi meydanlara çıkıp bunu bağıra çağıra erken seçim istemek ve onu almak şeklinde olur. Ben ikinci şekilde olduğunu görmüyorum Türkiye’de. CHP, kendisine dönük itirazlar sonucu bunu usulen söylüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin usulen söylendiğinde hiç ciddiye alacağını sanmıyorum.”

İktidarın prim borçlarını tahsil etme açıklamasını da değerlendiren Mutlu, “Taraflar birbirlerini suçluyorlar. Mesela CHP’liler Bursa örneğini veriyorlar. Bundan önce Bursa 20 sene boyunca AKP’deydi. Karşı taraf da diyor ki, bunun başka örnekleri de var. En fazla borcu olan birkaç belediye sayıyorlar, Ankara, İzmir vs. İktidar-muhalefet çelişkisi dışında bakacak olursak bu paraların tahsil edilmesi gerekir tabii ki” dedi.
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