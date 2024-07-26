Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor

“Yerel seçim sonuçlarından sonra en azından bunu dile getirmeliydi CHP. Fakat böyle bir yol seçmediler, daha farklı bir yol seçtiler. Şimdi erken seçim yapılsın deniyor fakat erken seçimle ilgili çağrılar, zorlamalar bence iki türlü olur özellikle Türkiye siyasetini göz önüne aldığımızda: Bir iş olsun diye, usulen, bir de 90’larda Süleyman Demirel gibi meydanlara çıkıp bunu bağıra çağıra erken seçim istemek ve onu almak şeklinde olur. Ben ikinci şekilde olduğunu görmüyorum Türkiye’de. CHP, kendisine dönük itirazlar sonucu bunu usulen söylüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin usulen söylendiğinde hiç ciddiye alacağını sanmıyorum.”