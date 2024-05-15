https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/kiev-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-icin-washingtona-baski-yapiyor-1083831059.html

Kiev, ABD füzeleriyle Rusya'yı vurma izni için Washington'a baskı yapıyor

Kiev, ABD füzeleriyle Rusya'yı vurma izni için Washington'a baskı yapıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanmasına izin verdiği bilinen ABD’nin, bu füzelerin... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T12:22+0300

2024-05-15T12:22+0300

2024-05-15T12:22+0300

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Politico gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’ndeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken, Washington ise buna karşı çıkıyor.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı Başkanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf ederken, ABD yönetiminin de benzer tutum sergilediği biliniyor.New York Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.Bununla birlikte Ukrayna savunmasının derinliklerine inerek Donetsk’teki konumunu güçlendiren Rus ordusunun, Ukraynalı askerlerin Belgorod saldırılarında merkez olarak kullandığı Harkov bölgesindeki ilerleyişi Kiev yönetimini Washington’a baskı yapmaya zorluyor.‘Yardım savunma amaçlıdır, Rus topraklarına saldırı için değil’Politico, Ukraynalı yetkililerin, Biden yönetiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarda ABD yapımı silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırması için yeni bir çaba sarf ettiğini yazarken, gazeteye göre Ukraynalı yetkililer, Rus mevzilerini vurmalarını engelleyenin ABD'nin bu politikası olduğunu iddia ediyor.Ancak adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili gazeteye Biden yönetiminin politikasının değişmediğini vurgularken, yetkililerden biri gazeteye yaptığı açıklamada “Yardım savunma amaçlıdır, Rus topraklarında saldırı operasyonları için değil” ifadelerini kullandı.Rus ordusunun Harkov hamlesi sonrası Kiev'in toprakları elde tutmak ya da askeri zayiat arasında seçim yapmak zorunda kaldığını duyuran Alman yayın organı N-TV’ye konuşan emekli Avustralyalı general Mick Ryan, cephedeki son durumu, “Eğer Ukraynalılar ne pahasına olursa olsun bölgeyi ellerinde tutmaya karar verirlerse, giderek küçülen ordularından daha fazlasını kaybedecek, Asker kaybetmemeyi seçerse de toprak kaybetmek zorunda kalacak” diye özetledi.Kuleba’nın Patriot arayışı da sürüyorAynı zamanda Kiev’in, müttefiklerinin daha fazla Patriot tedarik taleplerini yerine getirmemesinden yakındığına dikkat çeken Bloomberg, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerinin etkinliğinin büyük ölçüde azaldığı son dönemde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Patriot hava savunma sistemlerinin teslimatını güvence altına almak için başarısız bir şekilde uğraştığını söylediğini yazıyor.Ajans, müttefiklerden Patriot dilenen Kuleba’nın “Bir diplomat olmama rağmen kafamı duvara vurduğumu hissediyorum ve bu nedenle duvarı tuğla tuğla sökmek zorundayım” sözlerini hatırlatırken, ancak böyle bir diplomatik yaklaşımın da işe yaramadığını belirtiyor.Daha önce Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e sistem başına 1 milyar dolardan fazla maliyeti olan ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminden bir adet daha sağlayabileceğini bildirdi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetti.

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