https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rus-ordusu-harkovda-iki-zaporojyede-bir-koyu-kontrol-altina-aldi-1083840645.html

Rus ordusu Harkov’da 2, Zaporojye’de bir köyü kontrol altına aldı

Rus ordusu Harkov’da 2, Zaporojye’de bir köyü kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Silahlı Kuvvetlerin, son bir günde Harkov bölgesinde 2 ve Zaporojye bölgesinde 1... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T14:21+0300

2024-05-15T14:21+0300

2024-05-15T14:21+0300

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Bakanlıktan paylaşılan açıklamadea, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyen Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin, Harkov bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsi yerleşimlerini ele geçirdiği bildirildi.Ayrıca 3 karşı saldırıyı püskürten Rus güçlerin, yaklaşık 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, 3 tank ve üç zırhlı savaş aracını yok etti.Dinyeper Askeri Grubu birimleri, Zaporojye bölgesindeki Rabotino yerleşimini tamamen kontrol altına aldı ve düşman mevzilerine ağır darbeler indirdi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 25 asker olarak gerçekleşti.Zapad (Batı) Askeri Grubu, cephenin ilerisinde konumunu iyileştirerek 10 karşı saldırısını akamete uğrattığı Ukrayna ordusunun 190 kadar askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını vurdu.Yug (Güney) Askeri Grubu birimleri, Ukrayna mevzilerine ağır darbeler indirdi. Düşmanın zayiatı en az 510 asker, beş zırhlı savaş aracı ve çok sayıda Batı yapımı silah ve teçhizat olarak gerçekleşti. Ayrıca üç mühimmat deposu havaya uçuruldu.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu, cephedeki taktik konumunu güçlendirdi Ukrayna ordu birliklerini bozguna uğrattı. Ayrıca düşmanın 6 karşı saldırısı püskürtülürken yaklaşık 170 Ukraynalı asker, Almanya yapımı Marder dahil 4 zırhlı savaş aracı ve çok sayıda teçhizat yok edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri, daha avantajlı mevzilere geçerken- Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 140 kadar asker, üç zırhlı savaş aracı ve çok sayıda silah olarak açıklandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını, 40 insansız hava aracını (İHA), 4 ABD yapımı HARM anti-radar füzesini, 12 adet ABD yapımı ATACMS ve Toçka-U taktik füzesini, aralarında ABD yapımı HIMARS’lar dahil 45 çok roketatar füzesini engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/zelenskiy-cephedeki-durum-nedeniyle-ispanya-ve-portekiz-ziyaretini-iptal-etti-1083825264.html

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