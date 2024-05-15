Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdürmesi ve özellikle Harkov ve Donetsk'te yeni yerleşim birimlerini art arda ele geçirmesi, Kiev'in planlarını bozmaya devam ediyor.



CNN Portugal'in haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cephedeki durumun kötüye gitmesi üzerine iki AB ülkesine yapacağı ziyaretten vazgeçti.



Haberde, "Vladimir Zelenskiy, şu anda Ukrayna'daki zorlu iç durum nedeniyle İber Yarımadası'na yapacağı seyahati iptal etti" dendi.



CNN Portugal, Ukrayna yönetiminin muhtemelen cephedeki, özellikle de Harkov Bölgesi'ndeki zor durumun Zelenskiy'in şu anda yurtdışı seyahati yapmasını beyhude hale getirdiği sonucuna varmış olabileceğini izleyenlerine aktardı.



Zelenskiy'in cuma günü Madrid'e gitmesi bekleniyordu. İspanya hükümet kaynaklarından EFE haber ajansına yapılan açıklamada, Zelenskiy ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in iki ülke arasında savunma ve güvenlik işbirliği anlaşması imzalayacağı ifade edilmişti.



İspanyol basınında çıkan ve hükümet kaynaklarınca da doğrulanan haberlerde, İspanya'nın Ukrayna'ya Patriot füzesi göndereceği duyurulmuştu.



Rusya Silahlı Kuvvetleri, son dönemde Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde önemli bir ilerleme kaydetti.



Son olarak dün Rusya Savunma Bakanlığı, 'Kuzey' Askeri Grubu birliklerinin Harkov Bölgesi'ndeki Bugrovatka yerleşimini ele geçirerek düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlediğini duyurmuştu.