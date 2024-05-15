https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rus-hava-savunma-gucleri-kirimda-10-atacms-fuzesi-engelledi-1083823823.html

Rus hava savunma güçleri Kırım’da 10 ATACMS füzesi engelledi

Rus hava savunma güçleri Kırım’da 10 ATACMS füzesi engelledi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da, daha önce ABD’den Kiev’e gönderilen 10 adet ATACMS füzesini imha ettiği bildirildi. Ayrıca Belgorod, Kursk ve Bryansk... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T09:36+0300

2024-05-15T09:36+0300

2024-05-15T09:36+0300

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abd

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun dün gece ABD yapımı ATACMS füzesi, Fransa yapımı Hammer füzesi, ABD yapımı Harm anti-radar füzesi, çoklu roketatar ve uçak tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu Kırım’a da 9 adet ABD yapımı ATACMS füzesiyle saldırmaya çalışırken, saldırı başarıyla püskürtüldü.Rus hava savunma güçleri Belgorod bölgesinde tespit ettiği 2 adet ABD yapımı HARM anti radar füzesi, iki adet Fransa yapımı Hammer hassas güdümlü bomba, Olha çoklu roketatardan fırlatılan 2 füze ve 9 İHA imha etti.Kursk bölgesinde 5 ve Bryansk bölgesinde 3 İHA etkisiz hale getirildi.Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, Ukrayna ordusunun ATACMS füzeleriyle Balbek hava üssünü vurmaya çalıştığını, tüm füzelerin deniz üzerinde vurularak imha edildiğini açıkladı.Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Razvozjayev, sadece bir köyde düşen enkaz yüzünden yangın çıktığını, ama itfaiyecilerin yangını kısa sürede söndürdüğünü belirtti.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ise, Dubovoye kasabasında bir füzenin doğrudan isabet ettiği bir müstakil evde yangının çıktığını, iki kişinin yaralandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-zelenskiy-ve-cetesi-tarihin-coplugune-atilmali-1083815098.html

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