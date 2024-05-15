https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-zelenskiy-ve-cetesi-tarihin-coplugune-atilmali-1083815098.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy ve çetesi tarihin çöplüğüne atılmalı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy ve çetesi tarihin çöplüğüne atılmalı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna’da kanın durması için Vladimir Zelenskiy ve kliğinin tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini ifade etti. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T00:12+0300

2024-05-15T00:12+0300

2024-05-15T00:12+0300

dünya

vasiliy nebenzya

bm

bmgk

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

maydan

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc044665a01d339ed2a440b5a70b077f.jpg

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Kiev'in Ukraynalıları attığı anlamsız kıyma makinesini durdurmak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve kliğinin tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini söyledi.Nebenzya, “Sıradan Ukraynalılar, ABD ve uydularının ülkeyi en az 2014'ten bu yana hazırladığı bu savaşta hiçbir çıkarlarının olmadığını giderek daha fazla anlamaya başlıyor" dedi.Ukraynalıların kendi iradeleri ve ülkelerinin çıkarları hilafına anlamsız bir kıyma makinesine atıldıklarına vurgu yapan Nebenzya, “Bu ancak Zelenskiy ve çetesinin, hatta tüm Maydan gücünün hak ettikleri yere, yani tarihin çöplüğüne gönderilmesiyle durdurulabilir. Şu anda yaptığımız da tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusya-abdnin-vetosu-filistinlilerin-iradesini-kirma-girisimidir-1082936378.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, bm, bmgk, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, maydan, kiev