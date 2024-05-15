https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-zelenskiy-ve-cetesi-tarihin-coplugune-atilmali-1083815098.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy ve çetesi tarihin çöplüğüne atılmalı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy ve çetesi tarihin çöplüğüne atılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna’da kanın durması için Vladimir Zelenskiy ve kliğinin tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini ifade etti. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T00:12+0300
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Kiev'in Ukraynalıları attığı anlamsız kıyma makinesini durdurmak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve kliğinin tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini söyledi.Nebenzya, “Sıradan Ukraynalılar, ABD ve uydularının ülkeyi en az 2014'ten bu yana hazırladığı bu savaşta hiçbir çıkarlarının olmadığını giderek daha fazla anlamaya başlıyor" dedi.Ukraynalıların kendi iradeleri ve ülkelerinin çıkarları hilafına anlamsız bir kıyma makinesine atıldıklarına vurgu yapan Nebenzya, “Bu ancak Zelenskiy ve çetesinin, hatta tüm Maydan gücünün hak ettikleri yere, yani tarihin çöplüğüne gönderilmesiyle durdurulabilir. Şu anda yaptığımız da tam olarak bu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusya-abdnin-vetosu-filistinlilerin-iradesini-kirma-girisimidir-1082936378.html
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vasiliy nebenzya, bm, bmgk, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, maydan, kiev
vasiliy nebenzya, bm, bmgk, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, maydan, kiev
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Zelenskiy ve çetesi tarihin çöplüğüne atılmalı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna’da kanın durması için Vladimir Zelenskiy ve kliğinin tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini ifade etti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Kiev'in Ukraynalıları attığı anlamsız kıyma makinesini durdurmak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve kliğinin tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini söyledi.
Nebenzya, “Sıradan Ukraynalılar, ABD ve uydularının ülkeyi en az 2014'ten bu yana hazırladığı bu savaşta hiçbir çıkarlarının olmadığını giderek daha fazla anlamaya başlıyor" dedi.
Ukraynalıların kendi iradeleri ve ülkelerinin çıkarları hilafına anlamsız bir kıyma makinesine atıldıklarına vurgu yapan Nebenzya, “Bu ancak Zelenskiy ve çetesinin, hatta tüm Maydan gücünün hak ettikleri yere, yani tarihin çöplüğüne gönderilmesiyle durdurulabilir. Şu anda yaptığımız da tam olarak bu” ifadelerini kullandı.