https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/prof-dr-sozbilir-egedeki-depremi-degerlendirdi-artci-mi-oncu-mu-1083833474.html

Prof. Dr. Sözbilir Ege'deki depremi değerlendirdi: Artçı mı öncü mü?

Prof. Dr. Sözbilir Ege'deki depremi değerlendirdi: Artçı mı öncü mü?

Sputnik Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında meydana gelen 4,5... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T13:19+0300

2024-05-15T13:19+0300

2024-05-15T13:19+0300

türkiye

deprem

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Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 04.57'de merkez üssü Midilli Adası'nın güneyi olan 4,5 büyüklüğündeki depremin Midilli fayı üzerinde yaşandığına dikkati çekti.Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinin bu depremin doğu-batı uzantılı ve eğim atımlı bir normal faydan kaynaklandığını doğruladığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:Midilli fayının İzmir'i etkileyebilecek bir fay olduğuna işaret eden Sözbilir, kenti çevreleyen 100 kilometre çaplı daire içinde 30 civarında diri fayın bulunduğunu, ildeki diri ve potansiyel diri fay sayısının ise 17 olarak bilindiği bilgisini paylaştı.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) yayımladığı Türkiye Diri Fay Haritası'nda bu fayların işaretli olduğunu vurgulayan Sözbilir, "Dolayısıyla İzmir ve çevresinde yeni aktif fayların bulunduğuna dair görüşlerin doğruluk payı yoktur diye düşünüyorum. Bu haritanın son hali, yakın bir gelecekte yine MTA tarafından kamuoyuna duyurulacaktır. Sonuç olarak İzmir ve yakın çevresinin deprem tehlike düzeyi 2011 yılından beri değişmemiştir." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Sözbilir, özellikle Bornova Ovası ile kıyıda olduğu iddia edilen fayların aktif olma olasılığının ise bulunmadığını savundu.

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