Naci Görür'den açıklama: Yerin altından gelen ses deprem habercisi mi?
© AA / Zehra TekeciProf. Dr. Naci Görür
© AA / Zehra Tekeci
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Bingöl’de yerin altından ses geldiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, bu durumun büyük bir depremin habercisi olduğunu öne sürdü. Prof. Dr. Naci Görür “Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses, yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.” dedi.
Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü kırsalında, yer altından seslerin geldiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada “Büyük bir depremin habercisi” notuyla paylaşıldı.
Sayin @nacigorur Hocam yorumunuz için cok teşekkür ederim. Ölçüm için AFAD ile görüşülmüş ve ellerinde yeterli ekipman olmadığı bilgisi köylülere iletilmiştir. Haddimiz olmayarak sizlerden şöyle bir ricamız olacaktir. Çalistiginiz araştırma ekibinizi buraya yönlendirir misiniz?— Bilge Kaya Dengeşik (@Armi_Arde) May 14, 2024
Görüntüde yer alan seslerin sebebini uzaktan tespit etmenin zor olduğunu söyleyne Prof. Dr. Naci Görür, “Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.” dedi. Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı söz konusu iddiayı Prof. Dr. Naci Görür’e sordu.
Merhaba Armi, Solhan’da yeraltından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktaktan tespit etmek zor. Benim senin kayıtından tahmin ettiğim kadarıyla bu ses yerin derinlikerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 14, 2024
Sesin yüzeyden gaz çıkışını andırdığını söyleyen Görür, “Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar.” ifadesini kullandı.