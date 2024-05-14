https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/naci-gorurden-aciklama-yerin-altindan-gelen-ses-deprem-habercisi-mi--1083793137.html

Naci Görür'den açıklama: Yerin altından gelen ses deprem habercisi mi?

Naci Görür'den açıklama: Yerin altından gelen ses deprem habercisi mi?

Sputnik Türkiye

Bingöl’de yerin altından ses geldiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, bu durumun büyük bir depremin habercisi olduğunu öne... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T14:03+0300

2024-05-14T14:03+0300

2024-05-14T14:03+0300

yaşam

deprem

naci görür

ses

bingöl

gaz

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Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü kırsalında, yer altından seslerin geldiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada “Büyük bir depremin habercisi” notuyla paylaşıldı.Görüntüde yer alan seslerin sebebini uzaktan tespit etmenin zor olduğunu söyleyne Prof. Dr. Naci Görür, “Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.” dedi. Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı söz konusu iddiayı Prof. Dr. Naci Görür’e sordu.Sesin yüzeyden gaz çıkışını andırdığını söyleyen Görür, “Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar.” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/buyuk-deprem-yasanmasi-halinde-tsunamiden-korkuluyordu-meksikada-64-buyuklugunde-deprem--1083732669.html

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deprem, naci görür, ses, bingöl, gaz