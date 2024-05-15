https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/afad-duyurdu-izmirde-deprem-1083821804.html
AFAD duyurdu: İzmir'de deprem
AFAD duyurdu: İzmir'de deprem
Sputnik Türkiye
Son dakika olarak duyurulan AFAD'ın son depremler verilerine göre İzmir Karaburun'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T08:08+0300
2024-05-15T08:08+0300
2024-05-15T08:12+0300
türkiye
son depremler
deprem
afad
izmir
kandilli rasathanesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir Karaburun’da saat 04.57'de 7 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/yeraltindan-gizemli-ses-duyuldu-naci-gorurden-aciklama-geldi-1083819718.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son depremler, izmir deprem, izmir deprem mi oldu
son depremler, izmir deprem, izmir deprem mi oldu
AFAD duyurdu: İzmir'de deprem
08:08 15.05.2024 (güncellendi: 08:12 15.05.2024)
Son dakika olarak duyurulan AFAD'ın son depremler verilerine göre İzmir Karaburun'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir Karaburun’da saat 04.57'de 7 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.