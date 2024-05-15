https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/kamuda-calisma-sistemi-sil-bastan-degisiyor-6-model-masada-1083826286.html

Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: 6 model masada

Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: 6 model masada

Sputnik Türkiye

Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler yeni düzenlemenin detaylarına çevrildi. Bakan Şimşek'in duyurduğu tasarruf paketi, kamu... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T11:23+0300

2024-05-15T11:23+0300

2024-05-15T11:23+0300

ekonomi

kamu

kamu görevlisi

çalışma

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fazla çalışma

çalışma süresi

mehmet şimşek

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Geçen günlerde hükümet kamuda tasarruf önlemlerini açıkladı. Buna göre kamuda yeni memur alımları emekli olan personel sayısına göre olacak. Uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilecek. Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül üzerinde duruluyor.Hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre kamuda 'esnek çalışma', 'değişken zamanlı çalışma', 'yoğunlaştırılmış çalışma', 'uzaktan çalışma', 'kısmi zamanlı çalışma' ve 'akademik eğitim amaçlı çalışma' şeklinde olmak üzere 6 model gündeme geldi.Peki esnek çalışma hangi kamu kurumlarında hayata geçebilir? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e anlattı:Kamuda 1'den fazla maaşa sınırlamaEsnek ve uzaktan çalışma hangi kurumlara uygulanabilir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uzaktan-ve-esnek-calisma-geliyor--sgk-uzmanindan-maaslar-dusecek-mi-sorularina-yanit-1083822351.html

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