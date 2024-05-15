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Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: 6 model masada
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: 6 model masada
Sputnik Türkiye
Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler yeni düzenlemenin detaylarına çevrildi. Bakan Şimşek'in duyurduğu tasarruf paketi, kamu... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T11:23+0300
2024-05-15T11:23+0300
ekonomi
kamu
kamu görevlisi
çalışma
evden çalışma
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fazla çalışma
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mehmet şimşek
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Geçen günlerde hükümet kamuda tasarruf önlemlerini açıkladı. Buna göre kamuda yeni memur alımları emekli olan personel sayısına göre olacak. Uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilecek. Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül üzerinde duruluyor.Hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre kamuda 'esnek çalışma', 'değişken zamanlı çalışma', 'yoğunlaştırılmış çalışma', 'uzaktan çalışma', 'kısmi zamanlı çalışma' ve 'akademik eğitim amaçlı çalışma' şeklinde olmak üzere 6 model gündeme geldi.Peki esnek çalışma hangi kamu kurumlarında hayata geçebilir? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e anlattı:Kamuda 1'den fazla maaşa sınırlamaEsnek ve uzaktan çalışma hangi kurumlara uygulanabilir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uzaktan-ve-esnek-calisma-geliyor--sgk-uzmanindan-maaslar-dusecek-mi-sorularina-yanit-1083822351.html
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Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: 6 model masada

11:23 15.05.2024
© AAMemur
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© AA
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Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler yeni düzenlemenin detaylarına çevrildi. Bakan Şimşek'in duyurduğu tasarruf paketi, kamu personelinin çalışma sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor. Özellikle esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde duruluyor .Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül gündeme geldi.
Geçen günlerde hükümet kamuda tasarruf önlemlerini açıkladı. Buna göre kamuda yeni memur alımları emekli olan personel sayısına göre olacak. Uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilecek. Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül üzerinde duruluyor.
Hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre kamuda 'esnek çalışma', 'değişken zamanlı çalışma', 'yoğunlaştırılmış çalışma', 'uzaktan çalışma', 'kısmi zamanlı çalışma' ve 'akademik eğitim amaçlı çalışma' şeklinde olmak üzere 6 model gündeme geldi.
Peki esnek çalışma hangi kamu kurumlarında hayata geçebilir? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e anlattı:
“Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketi açıklandı. Bu paket kapsamında hükümet bazı önlemler açıkladı. İlk etapta emekli olacak personel kadar yeni personel alınması noktasında adım atıldı. Ben bunun tüm kamu birimlerinde uygulanacağını düşünmüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kritik bakanlıklarda bu dikkate alınmayacaktır. Öğretmen ataması noktasında, fahiş fiyatla mücadele kapsamında, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında artan bir iş yükü var. Burada öğretmen atamalarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi müfettişi alımlarının, Ticaret Bakanlığı’ndaki denetim elemanı ve müfettiş alımlarının azalmayacağını düşünmüyorum. Diğer kamu kurumlarında emekli olan kadar bir personel alımı olabilir."

Kamuda 1'den fazla maaşa sınırlama

Kamuda birden fazla maaşa bir sınırlama getirileceği açıklandı. Bu noktada eğer bir kişi gerçekten devlet memuru olarak kendini yetiştirdiyse, bu kişi birden fazla yerde yönetim kurulu üyesi olabilir. Fahiş bir maaş alınıyorsa buna üst sınır getirilecek. O üst sınırı aşan kısım doğrudan devlete gelir olarak kaydedilecektir. Kamuda yeni kurum kurulmasının önlenmesi durumu söz konusu değil. Eğer gerekiyorsa yeni kurumlar kurulabilir. Mükerrer yapılanmalar ve bürokrasinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte bunun hem tasarrufa hem verimliliğe etkisi olacaktır.

Esnek ve uzaktan çalışma hangi kurumlara uygulanabilir?

Özellikle İstanbul’da cuma günleri trafikte ciddi bir azalma söz konusu. Bu zaten özel sektörde uygulanıyor. Bu bütün bakanlıklarda uygulanabilir. Özellikle internet tabanlı uygulamalar kullanan bakanlıklarda uygulanabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda müfettiş ve gelir uzmanlarının internet tabanlı uygulamalar kullandığını biliyoruz. Bu gibi yapılacak işlerin belli olduğu kamu kurumlarında esnek çalışma modelleri getirilebilir. Bu sayede hem verimlilik artar hem de çalışanın motivasyonu artabilir. Büyükşehirlerde kişiler kendilerine ve ailelerine yeterli zaman ayıramıyor. Özellikle yolun çok uzun sürdüğü büyükşehirlerde kişilerin uzaktan çalışma modeline geçmesi verimliliği artıracaktır. Hazırlanan taslağa birden fazla çalışma modeli üzerinde duruluyor. Bu modellerden esnek çalışma, değişken zamanlı çalışma, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleri söz konusu. Ya bir günün tatil edilmesi ya da uzaktan çalışma yöntemi ile esnek çalışma modeli mümkün. Bunun kamuda başlaması daha etkin olacaktır diye düşünüyorum.”
Gece mesaisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
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Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: SGK uzmanından 'maaşlar düşecek mi' sorularına yanıt
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