Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: SGK uzmanından 'maaşlar düşecek mi' sorularına yanıt

Türkiye
SON DAKİKA | Birçok dükkanın bulunduğu Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşı'sında yangın çıktı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
07:10
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
07:24
2 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
07:37
4 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
08:08
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
08:20
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
08:34
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
08:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üniversitelerde az sayıda hocayla çok sayıda öğrenci yetiştirme anlayışı var'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Hepkon: Kırmızı Kedi’nin tarihi Türkiye’nin tarihiyle iç içe geçmiştir
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
GÜN ORTASI
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı aldı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Sığınmacı öğrenci sayılarına ilişkin neler biliniyor?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Hande Fırat 'Devriamber' resim ve heykel sergisini anlatıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Parlamentoda alkışlanmıştı: Kanada’dan eski Nazi askeri Hunka kararı
18:26
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
18:35
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
18:47
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
19:14
2 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
19:23
3 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
19:33
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
19:54
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz ordusundan bir ilk: Rusya sert tepki gösterdi
20:07
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
20:39
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı hedeflerine ulaşınca renkli devrimler tehdidi ortaya çıkacak
22:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
07:09
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
07:23
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
07:35
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
07:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
08:22
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
08:36
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
08:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
UAD, İsrail’e karşı yeni tedbirleri görüşecek
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İstanbul’da taksi ve ulaşım sorunu
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uzaktan-ve-esnek-calisma-geliyor--sgk-uzmanindan-maaslar-dusecek-mi-sorularina-yanit-1083822351.html
Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: SGK uzmanından 'maaşlar düşecek mi' sorularına yanıt
Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: SGK uzmanından 'maaşlar düşecek mi' sorularına yanıt
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün kamuoyuna açıkladığı tasarruf paketi kapsamında kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceğini... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T09:03+0300
2024-05-15T09:06+0300
ekonomi
uzaktan
uzaktan eğitim
uzaktan çalışma
esnek
esnek çalışma
çalışma
evden çalışma
çalışma izni
çalışma süresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/13/1048154085_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c999c3632c3b11cc058b51274ae23578.jpg
Açıklanan kamuda tasarruf paketi kapsamında, bazı memurlar için maaşlarda herhangi bir düşüş olup olmayacağı ve haftada 4 gün çalışma imkanının getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.Bakan Şimşek, "Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz" diyerek bu yeni çalışma düzeninin detaylarını paylaştı. Bu düzenlemelerle birlikte, memurların çalışma koşulları ve saatlerinde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor.SGK uzmanı eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, bu düzenlemelerin ayrıntılarını tek tek anlattı. Memurların en çok merak ettiği 'maaşlar düşecek mi, 4 gün çalışma gelecek mi?' sorularının yanıtı da açıklandı.Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın birlikte yaptıkları basın toplantısında kamuda birtakım tasarruf ve verimliliği artırıcı tedbirleri açıklarken 'Kamuda esnek ve uzaktan çalışmayı geliştireceğiz' gibi bir cümle kullanması gözleri bu noktaya çevirdi" dedi.HaberTürk yayınına katılan Göktaş şu ifadeleri kullandı:Esnek çalışma nasıl tasarruf sağlayacak?Mesai saatleri nasıl belirlenecek? Maaşlar düşecek mi'4 gün çalışma olabilir'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-uzmani-anlatti-yuzde-25-zam-siniri-kaldirilacak-mi-1083821064.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/13/1048154085_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1dea73a23899595e9351ccb118023254.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
esnek çalışma modelleri, esnek çalışma saatleri, çalışma saatleri ne kadar kısalacak, mesai saatleri kısalıyor mu, çalışma saatlerinde değişiklik, çalışma saatleri düzenlemesi, çalışma saatlerinde ara dinlenme, mesai saati değişikliği, haftada 4 gün çalışma türkiye, 4 gün çalışma hangi ülkelerde var, haftada 4 gün çalışma sistemi nasıl, en kısa çalışma süresi hangi ülkede, esnek çalışma saati nedir, esnek çalışma iş kanunu, esnek çalışma saatleri olan meslekler, uzaktan çalışma nedir, uzaktan çalışma yönetmeliği, uzaktan çalışma iş ilanları
esnek çalışma modelleri, esnek çalışma saatleri, çalışma saatleri ne kadar kısalacak, mesai saatleri kısalıyor mu, çalışma saatlerinde değişiklik, çalışma saatleri düzenlemesi, çalışma saatlerinde ara dinlenme, mesai saati değişikliği, haftada 4 gün çalışma türkiye, 4 gün çalışma hangi ülkelerde var, haftada 4 gün çalışma sistemi nasıl, en kısa çalışma süresi hangi ülkede, esnek çalışma saati nedir, esnek çalışma iş kanunu, esnek çalışma saatleri olan meslekler, uzaktan çalışma nedir, uzaktan çalışma yönetmeliği, uzaktan çalışma iş ilanları

Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: SGK uzmanından 'maaşlar düşecek mi' sorularına yanıt

09:03 15.05.2024 (güncellendi: 09:06 15.05.2024)
© AAGece mesaisi
Gece mesaisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün kamuoyuna açıkladığı tasarruf paketi kapsamında kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından memurlar için uzaktan ve esnek çalışma taslağı ortaya çıktı ve ayrıntılar belli oldu. İşte SGK uzmanından uzaktan ve esnek çalışmaya dair detaylar...
Açıklanan kamuda tasarruf paketi kapsamında, bazı memurlar için maaşlarda herhangi bir düşüş olup olmayacağı ve haftada 4 gün çalışma imkanının getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.
Bakan Şimşek, "Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz" diyerek bu yeni çalışma düzeninin detaylarını paylaştı. Bu düzenlemelerle birlikte, memurların çalışma koşulları ve saatlerinde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor.
SGK uzmanı eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, bu düzenlemelerin ayrıntılarını tek tek anlattı. Memurların en çok merak ettiği 'maaşlar düşecek mi, 4 gün çalışma gelecek mi?' sorularının yanıtı da açıklandı.
Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın birlikte yaptıkları basın toplantısında kamuda birtakım tasarruf ve verimliliği artırıcı tedbirleri açıklarken 'Kamuda esnek ve uzaktan çalışmayı geliştireceğiz' gibi bir cümle kullanması gözleri bu noktaya çevirdi" dedi.
HaberTürk yayınına katılan Göktaş şu ifadeleri kullandı:
"Aslında 657 sayılı devlet memurları kanununda Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir yetki var. Cumhurbaşkanı kamu görevini yerine getiren memurların uzaktan veya iş yeri dışında çalışmalarına izin verebilecek düzenleme yapma yetkisi verildi. Pandemi sürecinde bunun kısmen provası da yapılmış oldu. Şu anda yapılmak istenen şey tabii biraz daha verimliliği artırıcı ve tasarruf tedbirlerine uyumlu uzaktan çalışma modeline geçilmeye çalışıyor. Bununla ilgili bir yönetmelik taslağı şu anda gündemde. Yönetmelik taslağına göre 6 çeşit çalışma öngörülüyor kamu görevlileri için. Esnek çalışma, uzaktan çalışma, yoğunlaştırılmış çalışma modeli, kısmi çalışma modeli gibi birçok modeli de içeriyor."

Esnek çalışma nasıl tasarruf sağlayacak?

Örneğin İstanbul üzerinden düşecek olursak servislerin kaldırılmasına ilişkin bir gündem vardı. Servis ihtiyacı olmayacak, iş yerinde yemek ihtiyacı olmayacak gibi. Buralardan tasarruf edilmesi düşünülüyor. Büyükşehirlerde işe gidip gelirken ciddi yorgunluk oluyor. Verimlilik de düşüyor. Trafikte ciddi bir yoğunluğa neden de oluyor. Trafikte de bir rahatlama olabilir gibi bir öngörü de var. Yakıt tasarrufa da olacak bu şekilde. Cüzi de olsa parasal yardım devam eder. Belki evindeki pişecek yemeğin bir kısmını karşılayacak miktarda yemek yardımı olabilir. Donanımsal ihtiyaçlarla ilgili düzenleme olabilir. Bilgisayar, internet, yazıcı vs...

Mesai saatleri nasıl belirlenecek? Maaşlar düşecek mi

Aylıklarla ilgili bir değişiklik olmayacak. Çalışma sürelerinin düzenlenmesine ilişkin bir hüküm var ama aylıklar biliyorsunuz göstergeler, kademelere göre belirleniyor. Esnek çalışma modelinde kişi tercih yapabilecek. İş yerine 2 saat erken gelebilecek, en fazla 3 saat de geç çıkabilecek. Bu süreyi amiri ile birlikte belirleyecekler.

'4 gün çalışma olabilir'

Günlük 10 saati geçmeyecek şekilde, 4 gün çalışacaklar. Memurlar haftalık 40 saat çalışıyor. Ertesi hafta bir gün boşta kalabilecekler. Önemli bir düzenleme de şu an evinizde bir engelli, bakıma muhtaç, yaşlı, kaza geçirmiş birisi varsa talep edilmesi durumunda 2 ay süreyle günde 5 saat çalışmasına izin verilecek memurun.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
EKONOMİ
Ev sahibi ve kiracılar dikkat, uzmanı anlattı: Yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?
07:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала