https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uzaktan-ve-esnek-calisma-geliyor--sgk-uzmanindan-maaslar-dusecek-mi-sorularina-yanit-1083822351.html

Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: SGK uzmanından 'maaşlar düşecek mi' sorularına yanıt

Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: SGK uzmanından 'maaşlar düşecek mi' sorularına yanıt

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün kamuoyuna açıkladığı tasarruf paketi kapsamında kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceğini... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T09:03+0300

2024-05-15T09:03+0300

2024-05-15T09:06+0300

ekonomi

uzaktan

uzaktan eğitim

uzaktan çalışma

esnek

esnek çalışma

çalışma

evden çalışma

çalışma izni

çalışma süresi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/13/1048154085_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c999c3632c3b11cc058b51274ae23578.jpg

Açıklanan kamuda tasarruf paketi kapsamında, bazı memurlar için maaşlarda herhangi bir düşüş olup olmayacağı ve haftada 4 gün çalışma imkanının getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.Bakan Şimşek, "Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz" diyerek bu yeni çalışma düzeninin detaylarını paylaştı. Bu düzenlemelerle birlikte, memurların çalışma koşulları ve saatlerinde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor.SGK uzmanı eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, bu düzenlemelerin ayrıntılarını tek tek anlattı. Memurların en çok merak ettiği 'maaşlar düşecek mi, 4 gün çalışma gelecek mi?' sorularının yanıtı da açıklandı.Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın birlikte yaptıkları basın toplantısında kamuda birtakım tasarruf ve verimliliği artırıcı tedbirleri açıklarken 'Kamuda esnek ve uzaktan çalışmayı geliştireceğiz' gibi bir cümle kullanması gözleri bu noktaya çevirdi" dedi.HaberTürk yayınına katılan Göktaş şu ifadeleri kullandı:Esnek çalışma nasıl tasarruf sağlayacak?Mesai saatleri nasıl belirlenecek? Maaşlar düşecek mi'4 gün çalışma olabilir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-uzmani-anlatti-yuzde-25-zam-siniri-kaldirilacak-mi-1083821064.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esnek çalışma modelleri, esnek çalışma saatleri, çalışma saatleri ne kadar kısalacak, mesai saatleri kısalıyor mu, çalışma saatlerinde değişiklik, çalışma saatleri düzenlemesi, çalışma saatlerinde ara dinlenme, mesai saati değişikliği, haftada 4 gün çalışma türkiye, 4 gün çalışma hangi ülkelerde var, haftada 4 gün çalışma sistemi nasıl, en kısa çalışma süresi hangi ülkede, esnek çalışma saati nedir, esnek çalışma iş kanunu, esnek çalışma saatleri olan meslekler, uzaktan çalışma nedir, uzaktan çalışma yönetmeliği, uzaktan çalışma iş ilanları