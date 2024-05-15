https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/izmir-aciklarinda-50si-cocuk-186-gocmen-karaya-cikartildi-1083817672.html

İzmir açıklarında 50'si çocuk 186 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir açıklarında 50'si çocuk 186 göçmen karaya çıkartıldı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Urla ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

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göçmen krizi

göçmen krizi

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs günü Urla ve Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından dört ayrı noktada gerçekleştirilen çalışmada, yasa dışı yolarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.Ekipler aynı gün yine Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 18'i çocuk 26 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/balikesir-aciklarinda-motoru-arizalanan-bottaki-36-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1083385135.html

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