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Balıkesir açıklarında motoru arızalanan bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir açıklarında motoru arızalanan bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Ayvalık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye KB-4510 Sahil Güvenlik botunu gönderdi.Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtararak Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.Burada göçmenlere yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.
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Balıkesir açıklarında motoru arızalanan bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

02:17 02.05.2024
© AA / Balıkesir ValiliğiBalıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. (
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA / Balıkesir Valiliği
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye KB-4510 Sahil Güvenlik botunu gönderdi.
Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtararak Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.
Burada göçmenlere yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.
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