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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Batı'ya teminat: 'Yasayı veto edeceğim'
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Batı'ya teminat: 'Yasayı veto edeceğim'
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili yabancı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı ile ilgili... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T14:31+0300
2024-05-15T14:31+0300
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salome zurabişvili
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Tiflis'te Letonya, Litvanya, Estonya ve İzlanda dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası tasarısı üzerinde veto yetkisini kullanacağını ve yetkililerle pazarlık yapmayacağını söyledi.Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta hem yerel STK'lar ve partiler hem de Batılı ortakların karşı çıktığı 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü okumada kabul etmişti.Zurabişvili açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Şubat ayı başında Batı yanlısı siyasi güçleri tek bir fikir etrafında birleşmeye çağırarak bir 'Avrupa için Birlik Platformu' oluşturmayı ve Başkanlık Ofisi altında, ortak bir belge geliştirmek üzere Gürcistan'ın Avrupa geleceğine ilişkin fikirleri toplayacak bir koordinasyon merkezi açmayı planladığını açıklamıştı.Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Gürcistan'ın ulusal çıkarlarına doğrudan ihanet eden bir hain olduğunu belirterek, "En üzücü olan şey, hala yasal olarak Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak adlandırılan kişinin kelimenin tam anlamıyla bu ülkeye ihanet etmesidir. Gürcistan'ın ulusal çıkarlarına doğrudan ihanet etmektedir. Onun için ne yazık ki tüm bunlar alışılmadık bir olgu değil” cümlelerini dile getirmişti.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, yıllık gelirlerinin yüzde 20'sinin yabancı fonlardan sağlanması halinde, sivil toplum örgütlerinin ve kitle iletişim araçlarının yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor ve bu kuruluşların yılda bir kez beyanname doldurması gerektiğini zorunlu tutuyor..'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif aktivistler, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve hatta onları etiketlediğini ek olarak da ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini iddia ediyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB ve AB'ye üye ülkeler, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarıldı.
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gürcistan, salome zurabişvili, yabancı nüfuzun şeffaflığı, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze
gürcistan, salome zurabişvili, yabancı nüfuzun şeffaflığı, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Batı'ya teminat: 'Yasayı veto edeceğim'

14:31 15.05.2024
© AP Photo / Irakli GedenidzeThe new Georgian President Salome Zurabishvili arrives to attend her inauguration in Telavi, Georgia, Sunday, Dec. 16, 2018
The new Georgian President Salome Zurabishvili arrives to attend her inauguration in Telavi, Georgia, Sunday, Dec. 16, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Irakli Gedenidze
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili yabancı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı ile ilgili planlarını anlatarak bu tasarıyı veto edeceğini dile getirdi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Tiflis'te Letonya, Litvanya, Estonya ve İzlanda dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası tasarısı üzerinde veto yetkisini kullanacağını ve yetkililerle pazarlık yapmayacağını söyledi.
Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta hem yerel STK'lar ve partiler hem de Batılı ortakların karşı çıktığı 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü okumada kabul etmişti.
Zurabişvili açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Dost ülkelerin temsilcilerine vetomla hiçbir şekilde yanlış, yapay ve sahte bir pazarlığa girmeyeceğimi açıkladım. Bugün ülkeyi kurtarmak söz konusu. Bu amaçla, birkaç haftadır üzerinde çalıştığım, oluşturulan ve resmi olarak topluma sunulacak olan Avrupa platformunun ne olması gerektiğini, gelecek planlarımızı arkadaşlarımıza anlattım.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili Şubat ayı başında Batı yanlısı siyasi güçleri tek bir fikir etrafında birleşmeye çağırarak bir 'Avrupa için Birlik Platformu' oluşturmayı ve Başkanlık Ofisi altında, ortak bir belge geliştirmek üzere Gürcistan'ın Avrupa geleceğine ilişkin fikirleri toplayacak bir koordinasyon merkezi açmayı planladığını açıklamıştı.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Gürcistan'ın ulusal çıkarlarına doğrudan ihanet eden bir hain olduğunu belirterek, "En üzücü olan şey, hala yasal olarak Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak adlandırılan kişinin kelimenin tam anlamıyla bu ülkeye ihanet etmesidir. Gürcistan'ın ulusal çıkarlarına doğrudan ihanet etmektedir. Onun için ne yazık ki tüm bunlar alışılmadık bir olgu değil” cümlelerini dile getirmişti.
'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, yıllık gelirlerinin yüzde 20'sinin yabancı fonlardan sağlanması halinde, sivil toplum örgütlerinin ve kitle iletişim araçlarının yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor ve bu kuruluşların yılda bir kez beyanname doldurması gerektiğini zorunlu tutuyor..
'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif aktivistler, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve hatta onları etiketlediğini ek olarak da ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini iddia ediyor.
Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB ve AB'ye üye ülkeler, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarıldı.
İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
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Gürcistan Başbakanı Batı'ya meydan okudu: 'Hiç kimse ulusal çıkarlarımızı savunmamızı engelleyemez'
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