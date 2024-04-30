https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/gurcistan-basbakani-kobakhidze-cumhurbaskani-zurabisviliyi-hain-ilan-etti-1083325356.html

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi hain ilan etti

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi hain ilan etti

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Gürcistan'ın ulusal çıkarlarına doğrudan ihanet eden bir hain olduğunu vurguladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T16:24+0300

2024-04-30T16:24+0300

2024-04-30T16:25+0300

dünya

gürcistan

irakli kobakhidze

salome zurabişvili

gürcistan parlamentosu

gürcistan anayasa mahkemesi

mihail saakaşvili

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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Gürcistan'ın ulusal çıkarlarına doğrudan ihanet eden bir hain olarak adlandırdı.İktidardaki Gürcü Rüyası-Demokratik Gürcistan partisi liderleri bugün yaptıkları açıklamada Zurabişvili'nin 'muhalefete' katıldığını belirtmişti.Başbakan Kobakhidze yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Kobakhidze Zurabişvili'nin ülkenin cumhurbaşkanı olmasından dolayı şahsen özür diledi.Kobakhidze açıklamasında, “Bugün bu kişinin Gürcistan'ın cumhurbaşkanı olarak adlandırılması çok üzücü, bunun için Gürcü toplumundan şahsen özür dilemek istiyorum zira onun cumhurbaşkanı olmasına şahsen çok ciddi bir katkıda bulundum” dedi.Kobakhidze, Zurabişvili'nin ihanetinin Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin yaptıklarının yanında esamesinin bile okunmayacağını vurguladı.Kobakhidze açıklamasında Zurabişvili'nin bugün Saakaşvili tarafından kurulan Birleşik Ulusal Hareket partisinin bir uydusu olarak algılandığını belirterek, “Salome Zurabişvili zaten yıpranmış biri. İlk başta, Birleşik Ulusal Hareket'in gündemine girdiğinde, açıklamalarının belirli bir etkisi vardı ancak bugün Zurabişvili, Birleşik Ulusal Hareket'in bir uydusu olarak algılanıyor, kolektif Birleşik Ulusal Hareket'in küçük bir dişlisi olarak, açıklamalarının hiçbir değeri yok" dedi.Salome Zurabişvili 2024 sonbaharının sonuna kadar Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Zurabişvili'nin halefi, önümüzdeki Ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerinde yüzde 5 barajını aşan partilerin yer alacağı seçim kurulu tarafından seçilecek.Hükümet ve Cumhurbaşkanı arasındaki gerilimin kaynağı ne?Gürcü Rüyası-Demokratik Gürcistan partisinin desteği sayesinde cumhurbaşkanı seçilen Zurabişvili ile iktidar partisinin arasındaki ilişkiler ilk üç yılın ardından bozulmaya başlamıştı.İktidar partisinin kararlarından duyulan memnuniyetsizliği dile getirmeye görevinin 2021 yılında Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından yapıldığını ifade eden iktidar partisi, zamanla Zurabişvili'nin söylemlerinin daha da sertleştiğini ve şu anda söylemlerinin ana muhalefetten farklı olmadığını ifade ediyor.Zurabişvili'nin 31 Mart 2023 tarihinde parlamentoya sunduğu ve diğer hususların yanı sıra Gürcü Rüyası'nı Batı yanlısı yoldan sapmakla suçladığı yıllık raporunun ardından hükümet Zurabişvili'nin yurt dışı ziyaretlerine onay vermeyi durdurmuştu. Cumhurbaşkanı bu retleri görmezden gelmeyi tercih etmiş ve buna mukabil iktidar partisi cumhurbaşkanı için azil işlemlerini başlatmıştı.Görevden alma süreci Zurabişvili'nin 31 Ağustos'ta yurt dışı turuna çıkması ve hükümetin onayı olmadan AB liderleriyle görüşmeye başlaması üzerine başlatıldı. Bakanlar Kurulu seyahat izninin verilmemesini yetkililerin kendisine olan güvenini kaybetmiş olmasıyla açıklarken Zurabişvili Avrupa seyahatlerinin amacının Gürcistan'ın AB üyeliği için aday ülke statüsü kazanmasına yardımcı olmak olduğunu dile getiriyordu.Ekim ayında Gürcistan Anayasa Mahkemesi Zurabişvili'nin cumhurbaşkanının dış ilişkilerde temsil görevini ancak hükümetin izniyle yerine getirebileceğini öngören Anayasa'nın 52. Maddesini ihlal ettiğini onaylamıştı. Ancak Gürcü Rüyası'nın parlamentoda azil işlemini gerçekleştirmek için yeterli oya sahip değillerdi. Parlamentodaki oylamada Zurabişvili'nin görevden alınması asgari 100 oy gerekiyordu ancak 86 milletvekili bu girişime destek vermişti.Buna istinaden Gürcü Rüyası lideri Irakli Kobakhidze, Zurabişvili'nin bundan böyle ülkenin değil, sadece Birleşik Ulusal Hareket'in cumhurbaşkanı olduğunu söylemişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iktidar-partisi-avrupaya-seslendi-abnin-yapabildigini-gurcistan-neden-yapamiyor-1083063022.html

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gürcistan, irakli kobakhidze, salome zurabişvili, gürcistan parlamentosu, gürcistan anayasa mahkemesi, mihail saakaşvili