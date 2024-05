https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/guneste-devasa-bir-patlama-daha-oldu-kuzey-isiklari-tekrar-gorulecek-mi-1083818209.html

Güneş'te devasa bir patlama daha oldu: Kuzey ışıkları tekrar görülecek mi?

Güneş'te devasa bir patlama daha oldu: Kuzey ışıkları tekrar görülecek mi?

Sputnik Türkiye

Güneş, Salı günü neredeyse on yılın en büyük patlamasını üretti. Bu patlama, şiddetli güneş fırtınalarının Dünya'yı hırpalayıp alışılmadık yerlerde hatta...

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) göre, bu, 11 yıllık güneş döngüsünün zirvesine yaklaşırken meydana gelen en büyük patlama. İyi haber şu ki, bu sefer Dünya ateş hattında değil çünkü patlama, Güneş'in Dünya'dan uzaklaşan bir bölümünde gerçekleşti.Bu patlama, neredeyse bir hafta süren ve Dünya'da ve yörüngede güç ve iletişimi bozma tehdidinde bulunan kütle koronal plazma püskürmeleri ve patlamaların ardından geldi.Güneş patlamaları kategorileri: X sınıfı nedir?Güneş patlamaları, güneşimizin yüzeyindeki güneş lekelerinden kaynaklanan yoğun elektromanyetik radyasyon patlamalarıdır. Büyüklüklerine göre harfli gruplar halinde sınıflandırılırlar ve X sınıfı patlamalar en güçlü olanlarıdır. Bu sınıfların her birinde, 1-10 arasındaki sayılar (ve X sınıfı patlamalar için ötesi) bir patlamanın göreceli gücünü belirtir.Kuzey ışıkları tekrar görülecek mi?Bu son X8.7 sınıfı parlamanın devasa boyutuna rağmen, 10 Mayıs Cuma günü dünya çapında gökyüzünü aydınlatan yaygın auroraların tekrarlanmasını umut edenler hayal kırıklığına uğrayabilir, çünkü bu patlamanın konumu Dünya'ya uzak.İletişim kesilecek mi?Ancak, güçlü patlamalarda her zaman olduğu gibi, Dünya'nın güneşli tarafında radyo kesintileri olasılığı vardır. SpaceWeather.com tarafından gözlemlendiği üzere, patlamanın mevcut konumunda, Güneş'in o bölgesi ile Dünya arasında devam eden radyo kesintilerine neden olan bir bağlantı var. Avustralya ve Doğu Asya'dan 20 MHz veya daha düşük frekanslarda neredeyse tam bir kesinti yaşandığına dair raporlar geliyor.Yani bu patlama da dünyada iletişimi etkileme potansiyeli taşıyor.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi NOAA nedir?NOAA, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal atmosfer ve okyanus yönetimini sağlayan ve hava durumu tahminleri, iklim bilimleri, deniz ve kıyı yönetimi gibi konularda araştırmalar yapan federal bir kuruluştur. NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration'ın kısaltmasıdır.

