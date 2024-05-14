https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/uzmanlardan-dehb-testi-is-yerinde-yapilan-hatalarla-dikkat-daginikligini-anlamanin-6-yolu--1083785538.html

Uzmanlardan DEHB testi: İş yerinde yapılan hatalarla dikkat dağınıklığını anlamanın 6 yolu

Uzmanlardan DEHB testi: İş yerinde yapılan hatalarla dikkat dağınıklığını anlamanın 6 yolu

Sputnik Türkiye

Bir kişinin DEHB semptomlarının işyerinde kendini göstermesi olağandışı değildir ve görünüşe göre özellikle dikkat etmeniz gereken altı temel işaret var. İşte... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T11:55+0300

2024-05-14T11:55+0300

2024-05-14T11:56+0300

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DEHB'nin teşhisi, bireyin belirtileri, tıbbi geçmişi ve davranışsal desenlerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini gerektiren karmaşık bir süreç olabiliyor. Fakat uzmanlar, İngiltere'de yaptıkları bir çalışma sonucunda iş yerindeki davranışlardan DEHB teşhisini kolaylaştıracak 6 özelliği sıraladı. İşte DEHB için bazı kriterler:1- Sürekli geç kalmakDEHB'liler 'zaman körlüğü' denen bir şeyden muzdarip olabilirler.Grow Therapy'de lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Sean Abraham, bu nedenle 'kendi patronunuz olmanın veya teslim tarihlerine uymanın zor olabileceğini' açıkladı.Cambridge, Massachusetts'te yaşayan bir psikolog olan Dede O'Shea, DEHB hastalarının 'gitmek istedikleri yere varmak için ne kadar zamana ihtiyaçları olduğunu gerçekten ölçmekte zorluk çekebileceklerini ya da akıllarında sadece varmaları gereken zamanı tuttuklarını' sözlerine ekledi.2- Ertelemekİşinizi son dakikada yaptığınız için son teslim tarihlerine uymakta sürekli zorlanıyorsanız, o zaman durup bir düşünebilirsiniz.NYU Grossman Tıp Fakültesi'nde klinik psikiyatri doçenti olan Dr. Deepti Anbarasan, "[Erteleme eylemi, yürütücü işlevlerdeki ve görevlerini zamanında yapılandırmadaki zorluklara atfedilebilir" dedi.Klinik psikolog Megan Anna Neff, "Bazıları, aşırı kaygının felce yol açtığı, erteleme-yenilgici bir tarz sergileyebilir ve ertelemeyle mücadelede aciliyeti bir motivasyon aracı olarak kullanabilir" diye ekledi.3-Her şeyin mükemmel olmasını istemek, bunun ihtiyacını hissetmekİşyerinde mükemmeliyetçi eğilimlere sahip olanlar da DEHB hastası olabilir. O'Shea şunları söyledi: 4- İş stresli hale gelirse sinir krizi geçirmekİnsanların yaklaşık yüzde 80'i işyerinde sık sık stres yaşıyor, ancak bu tür stres etkenleriyle başa çıkma şekliniz bu durumun bir işareti olabilir.Bunun nedeni, DEHB'li bir yapıya sahip bir kişinin az gelişmiş bir prefrontal korteksine sahip olabilmesidir.Psikolog O'Shea. konuyla alakalı açıklama yaparak şunları aktardı:5- Dikkatsizce hatalar yapmakBunun bir örneği, alışkanlıkla hatalı e-postalar göndermektir (Son zamanların popüler dizisindeki ana karakter Martha'nın 'Bebek Ren Geyiği'ndeki 'iphone'umdan gönderildi' mesajı gibi) ve bunun nedeni, bunun gibi görevlerin oldukça sıkıcı gelmesidir.O'Shea, "Beyinlerinin, e-posta okumak, evrak işlerine bakmak gibi özellikle sıkıcı ve daha sıkıcı görevleri gerçekten yapabilecek kadar uzun süre uyarılmış kalması zor" dedi.Son araştırmalar, DEHB'nin karmaşıklıklarına ışık tutmuş ve alanın uzmanları bozukluğun nedenleri, teşhisi ve tedavi seçenekleri konusundaki görüşlerini paylaşmışlardır:6- Uygulamakta zorlandığınız yaratıcı fikirlere sahip olmakDEHB hastası olan kişilerin yönetici işlevlerindeki bozulma nedeniyle, bu duruma sahip çalışanların parlak yaratıcı fikirleri olabilir ancak bunları gerçekleştirmekte zorluk yaşayabilirler.DEHB nedir?Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olarak da bilinir, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ile karakterize edilen DEHB, bireyin günlük yaşamını, ilişkilerini ve akademik veya mesleki performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

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