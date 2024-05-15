Aziz Yıldırım neden başkan adayı olduğunu açıkladı: 'Mecbur kaldım'

Çocuklar önemli. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım. 72 yaşındayım. 3 sene için geleceğim. Fazla olmaz. 'Devam' deseniz de yapamam. Jose Mourinho ile görüştük. '15 milyon euro verilecek' diye haber yapılıyor. Ee sanane? Siz yönetici misiniz? Böyle basın olmaz. İkna oldu, şartlarda da anlaşırsak Mourinho gelecek. Arabistan'a gitmiyor, paraya ihtiyacı yok. Eğer mevcut yönetim de Mourinho ile çalışmayı istiyorsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum."