Aziz Yıldırım neden başkan adayı olduğunu açıkladı: 'Mecbur kaldım'
13:46 15.05.2024 (güncellendi: 14:17 15.05.2024)
© AAFenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.
© AA
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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde adaylık toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe'de yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.
Neden aday oldum? Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var onları gördüm. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Biriniz aday olun, o şekilde yürüyelim dedim. Sen varken aday olmayız dediler. O yüzden mecbur kaldım. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk hem de zor günlerde. 20 sene idare ettik.
Biz devletle kavga etmeyiz ama haklı olduğumuz zaman hükümetle mücadele ederiz, yaptık da.
6 sene önce 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu' dediler. Şimdi de 'Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar
Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak
8 Mayıs, 15:00
Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz. Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber...
8 Mayıs, 16:04
Çocuklar önemli. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım. 72 yaşındayım. 3 sene için geleceğim. Fazla olmaz. 'Devam' deseniz de yapamam. Jose Mourinho ile görüştük. '15 milyon euro verilecek' diye haber yapılıyor. Ee sanane? Siz yönetici misiniz? Böyle basın olmaz. İkna oldu, şartlarda da anlaşırsak Mourinho gelecek. Arabistan'a gitmiyor, paraya ihtiyacı yok. Eğer mevcut yönetim de Mourinho ile çalışmayı istiyorsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum."