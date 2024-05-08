https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/aziz-yildirim-kimdir-1083610261.html

Aziz Yıldırım kimdir?

Aziz Yıldırım kimdir?

Sputnik Türkiye

Aziz Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aziz Yıldırım kimdir? Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kaç... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T16:04+0300

2024-05-08T16:04+0300

2024-05-08T16:04+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070541650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33bcc16bc5a1eebb510d2dd3d94ab507.jpg

Fenerbahçe'de uzun süren başkanlık döneminin ardından koltuğunu Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım'ın özel hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Aziz Yıldırım kimdir? Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli?Aziz Yıldırım kimdir?Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Düzce'de yapmıştır. Düzce'de Hamidiyespor Kulübü'nde amatör futbol oynamıştır. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. NATO Altyapı ihalelerine de katılan Maktaş Mühendislik firmasının sahibidir. Düzcespor Kulübünde fahri başkanlık yapmıştır.1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetimde görev aldı. 1991-1992 sezonunda futbol şube sorumlusu oldu. 15 Şubat 1998'de yapılan kongrede rakibi Vefa Küçük'ten bir oy fazla alarak başkan seçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmış, 3 Haziran 2018 günü yapılan seçimli olağan genel kurulda rakibi Ali Koç'a karşı başkanlığı kaybetmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/sadettin-saran-kimdir--1083608882.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz yıldırım nereli,aziz yıldırım kimdir,aziz yıldırım aday mı