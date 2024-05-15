https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ak-partili-acikkapi-fahis-fiyatla-firsatcilikla-mucadelede-geri-adim-olmayacak-1083857919.html

AK Partili Açıkkapı: Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak

AK Partili Açıkkapı: Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak

Sputnik Türkiye

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak" dedi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T19:39+0300

2024-05-15T19:39+0300

2024-05-15T19:40+0300

ekonomi

ejder açıkkapı

elazığ

fahiş fiyat

kamu

tasarruf

tasarruf tedbirleri

tasarruf paketi

cevdet yılmaz

mehmet şimşek

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AK partili Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da bir öğretmenin kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından yaralandığını anımsattı. Yaralı öğretmene geçmiş olsun dileğinde bulunan Açıkkapı, bu tür hadiselerin yeniden meydana gelmemesi için gerekli çalışmaların ilgili bakanlık tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Açıkkapı, pandemi, bölgedeki çatışmalar ve deprem felaketiyle kaçınılmaz olarak artan ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için birtakım tedbirleri hayata geçirmenin şart olduğunu vurguladı.Bu anlamda ne ilk ne de son olacak kamuda tasarruf paketinin hazırlandığını söyleyen Açıkkapı, yeni tasarruf paketinin hayırlı olmasını diledi. Açıkkapı, şöyle konuştu:

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ejder açıkkapı, elazığ, fahiş fiyat, kamu, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, cevdet yılmaz, mehmet şimşek