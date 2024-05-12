https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/mecliste-fahis-fiyat-ve-stokculuga-yeni-ceza-yolda-milyonlarca-lira-ceza-kesilebilecek--1083731323.html
Mecliste fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni düzenleme yolda: Milyonlarca lira ceza kesilebilecek
Mecliste fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni düzenleme yolda: Milyonlarca lira ceza kesilebilecek
Sputnik Türkiye
Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni cezalar getiren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Düzenleme, fahiş fiyat artışı cezasının 100 bin liradan 1 milyon... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T15:15+0300
2024-05-12T15:15+0300
2024-05-12T15:51+0300
politika
fahiş fiyat
stokçuluk
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
fiyat
fiyat artışı
ceza
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun yeni hafta gündeminde fahiş fiyatla mücadele teklifi olacak. Teklife göre fahiş fiyat artışı cezasını 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezası ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltilebilecek. Ayrıca en az 3 defa stokçuluk yapan 6 gün işyeri kapatma cezası da verilebilecek.Teklifle kapalı pazar yerlerinde pazar yerlerindeki tezgahların aracılar yoluyla kiralanması da yasaklanacak. Tezgahlar pazarcılara doğrudan tahsis edilecek. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/diyanet-karalamalara-ragmen-diyerek-acikladi-turkiyede-din-gorevlilerine-guven-ne-seviyede-1083729151.html
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fahiş fiyat, stokçuluk, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, fiyat, fiyat artışı, ceza
fahiş fiyat, stokçuluk, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, fiyat, fiyat artışı, ceza
Mecliste fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni düzenleme yolda: Milyonlarca lira ceza kesilebilecek
15:15 12.05.2024 (güncellendi: 15:51 12.05.2024)
Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni cezalar getiren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Düzenleme, fahiş fiyat artışı cezasının 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükselmesini öngörüyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun yeni hafta gündeminde fahiş fiyatla mücadele teklifi olacak. Teklife göre fahiş fiyat artışı cezasını 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezası ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltilebilecek.
Ayrıca en az 3 defa stokçuluk yapan 6 gün işyeri kapatma cezası da verilebilecek.
Teklifle kapalı pazar yerlerinde pazar yerlerindeki tezgahların aracılar yoluyla kiralanması da yasaklanacak. Tezgahlar pazarcılara doğrudan tahsis edilecek. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.