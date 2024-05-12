https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/mecliste-fahis-fiyat-ve-stokculuga-yeni-ceza-yolda-milyonlarca-lira-ceza-kesilebilecek--1083731323.html

Mecliste fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni düzenleme yolda: Milyonlarca lira ceza kesilebilecek

Mecliste fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni düzenleme yolda: Milyonlarca lira ceza kesilebilecek

Sputnik Türkiye

Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni cezalar getiren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Düzenleme, fahiş fiyat artışı cezasının 100 bin liradan 1 milyon... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

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2024-05-12T15:15+0300

2024-05-12T15:51+0300

politika

fahiş fiyat

stokçuluk

tbmm

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fiyat

fiyat artışı

ceza

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun yeni hafta gündeminde fahiş fiyatla mücadele teklifi olacak. Teklife göre fahiş fiyat artışı cezasını 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezası ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltilebilecek. Ayrıca en az 3 defa stokçuluk yapan 6 gün işyeri kapatma cezası da verilebilecek.Teklifle kapalı pazar yerlerinde pazar yerlerindeki tezgahların aracılar yoluyla kiralanması da yasaklanacak. Tezgahlar pazarcılara doğrudan tahsis edilecek. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/diyanet-karalamalara-ragmen-diyerek-acikladi-turkiyede-din-gorevlilerine-guven-ne-seviyede-1083729151.html

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fahiş fiyat, stokçuluk, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, fiyat, fiyat artışı, ceza