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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/abdnin-israile-yeni-silah-sevkiyatina-hazirlandigi-iddia-edildi-1083825503.html
ABD’nin İsrail’e yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi
ABD’nin İsrail’e yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Refah saldırısı sonrası İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduğunu söyleyen ABD yönetiminin, öte yandan en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T10:29+0300
2024-05-15T10:29+0300
israil- filistin çatışması
wall street journal (wsj)
israil
israil-filistin
abd
askeri yardım
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Wall Street Journal (WSJ), Biden yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatı İsrail'e göndermek için yeni adım attığını yazarken, gazetenin konuya aşina Amerikalı hükümet ve Kongre yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, İsrail'e mühimmat gönderilmesi için Kongre’nin onayını bekliyor.İsrail'e sağlanması planlanan silahlar arasında tank mühimmatı, askeri araç ve havan topu bulunduğu belirtildi.ABD Başkanı Joe Biden, 8 Şubat’ta partisinden gelen baskı üzerine Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20) yayımlamış, bununla ABD’den askeri yardım alan ve çatışmalara karışan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uymaları ve insani yardımları engellememeleri konusunda "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermeleri talep edilmişti.Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Partiden hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 13 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılarda çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü olaylar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in "bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmenin makul olduğunu" söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/israile-silah-vermeyi-durduran-abdden-yeni-aciklama-bazi-askeri-yardimlari-gozden-geciriyoruz-1083668485.html
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wall street journal (wsj), israil, israil-filistin, abd, askeri yardım
wall street journal (wsj), israil, israil-filistin, abd, askeri yardım

ABD’nin İsrail’e yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi

10:29 15.05.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray Yahudi İsrail
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray Yahudi İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Refah saldırısı sonrası İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduğunu söyleyen ABD yönetiminin, öte yandan en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e gönderilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiği açıklandı.
Wall Street Journal (WSJ), Biden yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatı İsrail'e göndermek için yeni adım attığını yazarken, gazetenin konuya aşina Amerikalı hükümet ve Kongre yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, İsrail'e mühimmat gönderilmesi için Kongre’nin onayını bekliyor.
İsrail'e sağlanması planlanan silahlar arasında tank mühimmatı, askeri araç ve havan topu bulunduğu belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Şubat’ta partisinden gelen baskı üzerine Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20) yayımlamış, bununla ABD’den askeri yardım alan ve çatışmalara karışan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uymaları ve insani yardımları engellememeleri konusunda "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermeleri talep edilmişti.
Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Partiden hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 13 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılarda çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü olaylar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in "bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmenin makul olduğunu" söylemişti.
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'e silah vermeyi durduran ABD'den yeni açıklama: Bazı askeri yardımları gözden geçiriyoruz
10 Mayıs, 09:50
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