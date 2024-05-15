https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/abdnin-israile-yeni-silah-sevkiyatina-hazirlandigi-iddia-edildi-1083825503.html
ABD’nin İsrail’e yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi
ABD’nin İsrail’e yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Refah saldırısı sonrası İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduğunu söyleyen ABD yönetiminin, öte yandan en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T10:29+0300
2024-05-15T10:29+0300
2024-05-15T10:29+0300
israil- filistin çatışması
wall street journal (wsj)
israil
israil-filistin
abd
askeri yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/18/1076663594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59ee45fa7cbcbb3477062e444e6c5f19.jpg
Wall Street Journal (WSJ), Biden yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatı İsrail'e göndermek için yeni adım attığını yazarken, gazetenin konuya aşina Amerikalı hükümet ve Kongre yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, İsrail'e mühimmat gönderilmesi için Kongre’nin onayını bekliyor.İsrail'e sağlanması planlanan silahlar arasında tank mühimmatı, askeri araç ve havan topu bulunduğu belirtildi.ABD Başkanı Joe Biden, 8 Şubat’ta partisinden gelen baskı üzerine Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20) yayımlamış, bununla ABD’den askeri yardım alan ve çatışmalara karışan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uymaları ve insani yardımları engellememeleri konusunda "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermeleri talep edilmişti.Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Partiden hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 13 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılarda çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü olaylar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in "bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmenin makul olduğunu" söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/israile-silah-vermeyi-durduran-abdden-yeni-aciklama-bazi-askeri-yardimlari-gozden-geciriyoruz-1083668485.html
israil
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/18/1076663594_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e65f5dceb07cb1ebb69cdb5bd7d16353.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wall street journal (wsj), israil, israil-filistin, abd, askeri yardım
wall street journal (wsj), israil, israil-filistin, abd, askeri yardım
ABD’nin İsrail’e yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi
Refah saldırısı sonrası İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduğunu söyleyen ABD yönetiminin, öte yandan en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e gönderilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiği açıklandı.
Wall Street Journal (WSJ), Biden yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatı İsrail'e göndermek için yeni adım attığını yazarken, gazetenin konuya aşina Amerikalı hükümet ve Kongre yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, İsrail'e mühimmat gönderilmesi için Kongre’nin onayını bekliyor.
İsrail'e sağlanması planlanan silahlar arasında tank mühimmatı, askeri araç ve havan topu bulunduğu belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Şubat’ta partisinden gelen baskı üzerine Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20) yayımlamış, bununla ABD’den askeri yardım alan ve çatışmalara karışan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uymaları ve insani yardımları engellememeleri konusunda "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermeleri talep edilmişti.
Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Partiden hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
de 13 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılarda çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü olaylar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in "bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmenin makul olduğunu
" söylemişti.