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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/israile-silah-vermeyi-durduran-abdden-yeni-aciklama-bazi-askeri-yardimlari-gozden-geciriyoruz-1083668485.html
İsrail'e silah vermeyi durduran ABD'den yeni açıklama: Bazı askeri yardımları gözden geçiriyoruz
İsrail'e silah vermeyi durduran ABD'den yeni açıklama: Bazı askeri yardımları gözden geçiriyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin İsrail’e yönelik yakın vadeli güvenlik yardımlarını gözden geçirdiğini belirterek, sevkiyatı durdurulan silah... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:50+0300
2024-05-10T09:50+0300
israil- filistin çatışması
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Refah operasyonu nedeniyle İsrail'e silah sevkiyatını askıya alan ABD'den Başbakan Netanyahu yönetimini kızdıracak yeni bir açıklama daha geldi.Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı yaptığını hatırlatarak, geçen hafta sevkiyatı durdurulan silahlarla ilgili "Şu anda yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz" dedi.İsrail’in Refah’a kara saldırısı ile ilgili ABD’nin görüşlerini çok açık şekilde ifade ettiğini vurgulayan Ryder, bununla bağlantılı sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti konusunda nihai bir kararın verilmediğinin altını çizdi.Ryder, "Refah'taki durumu değerlendirdiğimizde, bu sevkiyata ara verme kararı aldık ve bu sevkiyata nasıl devam edileceği konusunda nihai bir karar verilmedi. Ancak özellikle 900 kilogramlık bombaların kullanımına ve Gazze'nin diğer bölgelerinde gördüğümüz gibi yoğun bir ortamda yaratabilecekleri etkiye odaklandık" diye konuştu."Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu bile bile bu bombaların kullanımına en baştan niye kısıtlama getirmediniz?" şeklindeki soruya Ryder, "Başından beri İsrail'in Hamas tehdidine karşı nasıl yaklaşması gerektiği konusunda çok tutarlı davrandık. Masum sivillerin güvenliğini sağlamak için daha fazla şey yapılması gerektiği konusunda da çok açıktık" yanıtını verdi.Ryder, İsrail’e en son ne zaman bomba sevkiyatı yapıldığı sorusu üzerine bununla ilgili bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.Bu bombalarla ne kadar sivilin öldürüldüğü sorusuna da Ryder, "Böyle bir rakama sahip değilim" yanıtını verdi.Pentagon’un ABD silahları ile Gazze’de ne kadar sivilin öldürüldüğü konusunda bir inceleme yapıp yapmayacağı şeklindeki bir soruyu ise Ryder, "Şu anda odak noktamız Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve aynı zamanda İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamaya devam etmek" diye yanıtladı.Ryder, ABD Başkanı Joe Biden’ın 'Gazze’de ABD bombalarının sivillerin öldürülmesinde kullanıldığı' itirafının ABD’yi İsrail’in suç ortağı yapıp yapmayacağı şeklindeki bir soruya karşılık ise "Bu çatışma ilerledikçe Gazze'deki sivil halk üzerinde yarattığı talihsiz etkiyi gördük ve masum sivillerin öldürüldüğünü görmek istemediğimizi çok açık bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.Biden yönetimi, kapsamlı Refah saldırısına karşıBiden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" diye konuşmuştu.Biden yönetimi, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesi ile İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.Netanyahu tepki göstermiştiABD Başkanı Joe Biden'ın askeri yardımı kesme tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkenin tek başına savaşmaya yetecek güce sahip olduğunu savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/netanyahu-abdden-yardim-kesilirse-tek-basimiza-savasacak-gucumuz-var-1083665914.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), silah, silah satışı, silah ihracatı, askeri yardım

İsrail'e silah vermeyi durduran ABD'den yeni açıklama: Bazı askeri yardımları gözden geçiriyoruz

09:50 10.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPatrick Ryder
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin İsrail’e yönelik yakın vadeli güvenlik yardımlarını gözden geçirdiğini belirterek, sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti ile ilgili nihai bir kararı vermediklerini bildirdi.
Refah operasyonu nedeniyle İsrail'e silah sevkiyatını askıya alan ABD'den Başbakan Netanyahu yönetimini kızdıracak yeni bir açıklama daha geldi.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı yaptığını hatırlatarak, geçen hafta sevkiyatı durdurulan silahlarla ilgili "Şu anda yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz" dedi.

İsrail’in Refah’a kara saldırısı ile ilgili ABD’nin görüşlerini çok açık şekilde ifade ettiğini vurgulayan Ryder, bununla bağlantılı sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti konusunda nihai bir kararın verilmediğinin altını çizdi.

Ryder, "Refah'taki durumu değerlendirdiğimizde, bu sevkiyata ara verme kararı aldık ve bu sevkiyata nasıl devam edileceği konusunda nihai bir karar verilmedi. Ancak özellikle 900 kilogramlık bombaların kullanımına ve Gazze'nin diğer bölgelerinde gördüğümüz gibi yoğun bir ortamda yaratabilecekleri etkiye odaklandık" diye konuştu.

"Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu bile bile bu bombaların kullanımına en baştan niye kısıtlama getirmediniz?" şeklindeki soruya Ryder, "Başından beri İsrail'in Hamas tehdidine karşı nasıl yaklaşması gerektiği konusunda çok tutarlı davrandık. Masum sivillerin güvenliğini sağlamak için daha fazla şey yapılması gerektiği konusunda da çok açıktık" yanıtını verdi.

Ryder, İsrail’e en son ne zaman bomba sevkiyatı yapıldığı sorusu üzerine bununla ilgili bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Bu bombalarla ne kadar sivilin öldürüldüğü sorusuna da Ryder, "Böyle bir rakama sahip değilim" yanıtını verdi.

Pentagon’un ABD silahları ile Gazze’de ne kadar sivilin öldürüldüğü konusunda bir inceleme yapıp yapmayacağı şeklindeki bir soruyu ise Ryder, "Şu anda odak noktamız Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve aynı zamanda İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamaya devam etmek" diye yanıtladı.

Ryder, ABD Başkanı Joe Biden’ın 'Gazze’de ABD bombalarının sivillerin öldürülmesinde kullanıldığı' itirafının ABD’yi İsrail’in suç ortağı yapıp yapmayacağı şeklindeki bir soruya karşılık ise "Bu çatışma ilerledikçe Gazze'deki sivil halk üzerinde yarattığı talihsiz etkiyi gördük ve masum sivillerin öldürüldüğünü görmek istemediğimizi çok açık bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.

Biden yönetimi, kapsamlı Refah saldırısına karşı

Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" diye konuşmuştu.

Biden yönetimi, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesi ile İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.

Netanyahu tepki göstermişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın askeri yardımı kesme tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkenin tek başına savaşmaya yetecek güce sahip olduğunu savunmuştu.
Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu: ABD’den yardım kesilirse tek başımıza savaşacak gücümüz var
07:51
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