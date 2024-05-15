https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/abden-israile-refahtaki-kara-saldirilari-derhal-durdur-cagrisi-1083833278.html

AB’den İsrail’e ‘Refah'taki kara saldırıları derhal durdur’ çağrısı

AB’den İsrail’e ‘Refah'taki kara saldırıları derhal durdur’ çağrısı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinleri göçe zorlamaya devam ederken bölgedeki saldırılarını da sürdürüyor. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T12:51+0300

2024-05-15T12:51+0300

2024-05-15T12:51+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

avrupa birliği

ab

ortadoğu

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Yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 35 bin 173 Filistinli öldürülürken, Avrupa Birliği (AB), ateşkese yanaşmayıp kara harekatını Refah kentine doğru yayan İsrail’e saldırıları derhal durdurma çağrısı yaptı.AB, İsrail'e Gazze'nin Refah kentindeki kara saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaparak, aksinin AB-İsrail ilişkilerine ‘ağır bir baskı’ getireceğini bildirdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "AB, İsrail'e Refah'taki askeri operasyonunu derhal sonlandırması çağrısında bulunuyor. Bu operasyon, Gazze'deki insani yardım dağıtımını daha da sekteye uğratıyor ve daha fazla yerinden edilmeye, kıtlığa ve insanların acı çekmesine yol açıyor” ifadesi kullanıldı.Açıklamada 1 milyondan fazla sivile güvenli kabul edilmeyecek yerlere tahliye edilmelerinin söylendiği belirtilerek, "AB, İsrail'in kendini savunma hakkını tanırken İsrail'in bunu uluslararası insani hukuk uyarınca yapması ve sivillerin güvenliğini sağlaması gerekiyor" değerlendirmesine yer verildi.Açıklamada, şöyle devam edildi:Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak ve 28 Mart tarihli kararlarında, İsrail'in sivillere yönelik insani yardıma izin vermesi ve bunu kolaylaştırması gerektiğinin açıkça ortaya koyulduğu vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda AB, Hamas'ın Kerem Ebu Salim (Şalom) geçişine yaptığı ve insani yardımın ulaştırılmasını daha da engelleyen saldırıyı da kınıyor" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, tüm taraflara derhal ateşkes sağlanması ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapıldı.İsrail'in Refah'a kara saldırısıİsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının ‘alanının genişletilmesine’ ilişkin kararı onaylamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abdli-senator-grahamdan-gazzede-nukleer-silah-kullanilsin-imasi-1083803839.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), avrupa birliği, ab, ortadoğu