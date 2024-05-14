https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abdli-senator-grahamdan-gazzede-nukleer-silah-kullanilsin-imasi-1083803839.html

ABD'li Senatör Graham'dan 'Gazze'de nükleer silah kullanılsın' iması

ABD'li Senatör Graham'dan 'Gazze'de nükleer silah kullanılsın' iması

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e silah teslimatını durdurduğu için eleştirerek İsrail'in Gazze'yi nükleer silahla vurma... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T17:55+0300

2024-05-14T17:55+0300

2024-05-14T17:55+0300

israil- filistin çatışması

cumhuriyetçi parti

lindsey graham

joe biden

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israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

atom bombası

japonya

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İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Japonya'ya atom bombası atmasına benzeten ABD'li Senatör Lindsey Graham yaptığı açıklamada İsrail'in ne yapması gerekiyorsa yapması gerektiğini savundu.İsrail-Hamas savaşını İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayan Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin savaşı sona erdirmek için Japonya'ya nükleer bomba atmasının 'doğru karar' olduğunu ve İsrail'e de savaşı sona erdirmek için 'ihtiyaç duydukları' bombaların verilmesi gerektiğini söyledi.Meet the Press programında konuşan Graham, "Pearl Harbor'dan sonra Almanlar ve Japonlarla savaşan bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Hiroşima ve Nagazaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı" diye ekledi.Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e bazı silah teslimatlarını durdurduğu için eleştirdi.ABD Başkanı Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/abd-senatoru-graham-sinir-sorunumuz-cozulene-kadar-muttefiklerimize-yardim-yasaklanmali-1078520350.html

israil

filistin

japonya

hiroşima

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cumhuriyetçi parti, lindsey graham, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, atom bombası, japonya, nagazaki, hiroşima