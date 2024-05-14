https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abdli-senator-grahamdan-gazzede-nukleer-silah-kullanilsin-imasi-1083803839.html
ABD'li Senatör Graham'dan 'Gazze'de nükleer silah kullanılsın' iması
ABD'li Senatör Graham'dan 'Gazze'de nükleer silah kullanılsın' iması
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e silah teslimatını durdurduğu için eleştirerek İsrail'in Gazze'yi nükleer silahla vurma... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T17:55+0300
2024-05-14T17:55+0300
2024-05-14T17:55+0300
israil- filistin çatışması
cumhuriyetçi parti
lindsey graham
joe biden
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
atom bombası
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104035/38/1040353856_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_9b7e68d29b7fb1896bdc2723d9fd277d.jpg
İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Japonya'ya atom bombası atmasına benzeten ABD'li Senatör Lindsey Graham yaptığı açıklamada İsrail'in ne yapması gerekiyorsa yapması gerektiğini savundu.İsrail-Hamas savaşını İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayan Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin savaşı sona erdirmek için Japonya'ya nükleer bomba atmasının 'doğru karar' olduğunu ve İsrail'e de savaşı sona erdirmek için 'ihtiyaç duydukları' bombaların verilmesi gerektiğini söyledi.Meet the Press programında konuşan Graham, "Pearl Harbor'dan sonra Almanlar ve Japonlarla savaşan bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Hiroşima ve Nagazaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı" diye ekledi.Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e bazı silah teslimatlarını durdurduğu için eleştirdi.ABD Başkanı Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/abd-senatoru-graham-sinir-sorunumuz-cozulene-kadar-muttefiklerimize-yardim-yasaklanmali-1078520350.html
israil
filistin
japonya
hiroşima
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104035/38/1040353856_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_38252c3c4b764ef7518618eb2af0a84c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhuriyetçi parti, lindsey graham, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, atom bombası, japonya, nagazaki, hiroşima
cumhuriyetçi parti, lindsey graham, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, atom bombası, japonya, nagazaki, hiroşima
ABD'li Senatör Graham'dan 'Gazze'de nükleer silah kullanılsın' iması
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e silah teslimatını durdurduğu için eleştirerek İsrail'in Gazze'yi nükleer silahla vurma hakkı olduğunu iddia etti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Japonya'ya atom bombası atmasına benzeten ABD'li Senatör Lindsey Graham yaptığı açıklamada İsrail'in ne yapması gerekiyorsa yapması gerektiğini savundu.
İsrail-Hamas savaşını İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayan Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin savaşı sona erdirmek için Japonya'ya nükleer bomba atmasının 'doğru karar' olduğunu ve İsrail'e de savaşı sona erdirmek için 'ihtiyaç duydukları' bombaların verilmesi gerektiğini söyledi.
Meet the Press programında konuşan Graham, "Pearl Harbor'dan sonra Almanlar ve Japonlarla savaşan bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Hiroşima ve Nagazaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı" diye ekledi.
Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e bazı silah teslimatlarını durdurduğu için eleştirdi.
ABD Başkanı Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.