https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/13-ilde-yapilan-operasyonlari-bakan-yerlikaya-duyurdu-3-suc-orgutu-cokertildi112-supheli-yakalandi-1083821468.html
13 ilde yapılan operasyonları Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 suç örgütü çökertildi,112 şüpheli yakalandı
13 ilde yapılan operasyonları Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 suç örgütü çökertildi,112 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen MAHSEN-46 operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T08:02+0300
2024-05-15T08:02+0300
2024-05-15T08:02+0300
türkiye
ali yerlikaya
şehir
operasyon
suç
suç duyurusu
organize suç
organize suç örgütü
suç örgütü
organize suç çetesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46 Operasyonları'nda elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/meteoroloji-ve-uzmanindan-hava-durumu-uyarisi-yaz-ne-zaman-gelecek-1083820131.html
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ali yerlikaya, şehir, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi
ali yerlikaya, şehir, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi
13 ilde yapılan operasyonları Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 suç örgütü çökertildi,112 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen MAHSEN-46 operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46 Operasyonları'nda elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.