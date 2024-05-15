https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/13-ilde-yapilan-operasyonlari-bakan-yerlikaya-duyurdu-3-suc-orgutu-cokertildi112-supheli-yakalandi-1083821468.html

13 ilde yapılan operasyonları Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 suç örgütü çökertildi,112 şüpheli yakalandı

13 ilde yapılan operasyonları Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 suç örgütü çökertildi,112 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen MAHSEN-46 operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T08:02+0300

2024-05-15T08:02+0300

2024-05-15T08:02+0300

türkiye

ali yerlikaya

şehir

operasyon

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organize suç

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suç örgütü

organize suç çetesi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46 Operasyonları'nda elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.

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Sputnik Türkiye

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