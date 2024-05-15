https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/meteoroloji-ve-uzmanindan-hava-durumu-uyarisi-yaz-ne-zaman-gelecek-1083820131.html

Meteoroloji ve uzmanından hava durumu uyarısı: Yaz ne zaman gelecek?

Meteoroloji ve uzmanından hava durumu uyarısı: Yaz ne zaman gelecek?

Sputnik Türkiye

Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Bugün, soğuk hava birçok ilde etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T07:30+0300

2024-05-15T07:30+0300

2024-05-15T07:30+0300

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Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bugün yağmur yağacak iller arasında Adana, Antalya, Bursa ve Konya bulunuyor. Diğer illerde ise parçalı bulutlu veya güneşli hava bekleniyor.15 Mayıs İstanbul hava durumuBugün Türkiye genelinde hava durumu çeşitli bölgelerde farklılık gösterecek. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, öğleden sonra ise yer yer yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek​.İzmir hava durumuİzmir'de ise parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. Özellikle akşam saatlerinde yağış olasılığı bulunuyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 24°C olarak tahmin ediliyor​.Ankara hava durumuAnkara'da parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek ve rüzgar hafif esecek​.'Türkiye iki mevsimli iklim şartlarına gidiyor'Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Türkiye iki mevsimli iklim şartlarına gidiyor. Yazları aşırı sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçecek. Bahar ayları ortadan kalkacak. Marmara ve Karadeniz bölgesi bu bölgelerdeki sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece altında seyretmeye devam edecek. Nisan ayından 4-5 derece yüksek olması gereken mayıs ayı sıcaklıkları nisan ayından 4-5 derece düşük seyretti" dedi.'Aşırı sıcaklar geliyor'Orhan Şen 'yaz ne zaman gelecek?' sorusuna şu yanıtı verdi: MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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