Meteoroloji ve uzmanından hava durumu uyarısı: Yaz ne zaman gelecek?
© AP Photo / Matt Dunhamsıcak hava, sıcak, yaz
© AP Photo / Matt Dunham
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Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Bugün, soğuk hava birçok ilde etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Yaz ne zaman gelecek? Tüm bu soruların cevabını uzmanı verdi.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bugün yağmur yağacak iller arasında Adana, Antalya, Bursa ve Konya bulunuyor. Diğer illerde ise parçalı bulutlu veya güneşli hava bekleniyor.
15 Mayıs İstanbul hava durumu
Bugün Türkiye genelinde hava durumu çeşitli bölgelerde farklılık gösterecek. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, öğleden sonra ise yer yer yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek.
İzmir hava durumu
İzmir'de ise parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. Özellikle akşam saatlerinde yağış olasılığı bulunuyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 24°C olarak tahmin ediliyor.
Ankara hava durumu
Ankara'da parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek ve rüzgar hafif esecek.
'Türkiye iki mevsimli iklim şartlarına gidiyor'
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Türkiye iki mevsimli iklim şartlarına gidiyor. Yazları aşırı sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçecek. Bahar ayları ortadan kalkacak. Marmara ve Karadeniz bölgesi bu bölgelerdeki sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece altında seyretmeye devam edecek. Nisan ayından 4-5 derece yüksek olması gereken mayıs ayı sıcaklıkları nisan ayından 4-5 derece düşük seyretti" dedi.
'Aşırı sıcaklar geliyor'
Orhan Şen 'yaz ne zaman gelecek?' sorusuna şu yanıtı verdi:
Önümüzdeki hafta 23 -24 dereceye kadar çıkacak. Yaz herhalde bu ayın sonuna doğru mayıs ayının son haftasıyla haziran ayında gelecek. Aşırı sıcak gelecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİNOP 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİİRT 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu