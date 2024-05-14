'Veteran komedyen' demişti: Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz için bir açıklama daha

"Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil yani kapışılmanın gereği olan bir alan değil. Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum olaya."