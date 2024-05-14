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'Veteran komedyen' demişti: Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz için bir açıklama daha
'Veteran komedyen' demişti: Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz için bir açıklama daha
Sputnik Türkiye
Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz'a yönelik "veteran komedyen" sözü, sosyal medyayı sallamş, iki komedyen arasındaki atışma kısa sürede gündemde yer almıştı. Son... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
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Yakın zamanda Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz'a 'veteran komedyen' demesiyle sosyal medya bir anda alevlenmişti. Hasan Can Kaya Cem Yılmaz'ın göndermesine "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış" ifadelerini kullanınca sosyal medyayı sallamıştı.Bir süredir bu sözlerle gündemde olan Hasan Can Kaya muhabirlerin sorularını yanıtladı. Haliyle en merak edilen konu da Cem Yılmaz polemiğiydi.'Şakalaştık, bitti'Konuşanlar ile bir süredir oldukça popüler olan Hasan Can Kaya, son olarak konuyla alakalı şunları söyledi:
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hasan can kaya cem yılmaz tartışması
hasan can kaya cem yılmaz tartışması

'Veteran komedyen' demişti: Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz için bir açıklama daha

10:14 14.05.2024
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© YouTube/Konuşanlar
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Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz'a yönelik "veteran komedyen" sözü, sosyal medyayı sallamş, iki komedyen arasındaki atışma kısa sürede gündemde yer almıştı. Son olarak Kaya, Hasan Can Kaya Cem Yılmaz sorularına "Şakalaştık bitti" yanıtını verdi.
Yakın zamanda Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz'a 'veteran komedyen' demesiyle sosyal medya bir anda alevlenmişti.
Hasan Can Kaya Cem Yılmaz'ın göndermesine "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış" ifadelerini kullanınca sosyal medyayı sallamıştı.
Bir süredir bu sözlerle gündemde olan Hasan Can Kaya muhabirlerin sorularını yanıtladı. Haliyle en merak edilen konu da Cem Yılmaz polemiğiydi.

'Şakalaştık, bitti'

Konuşanlar ile bir süredir oldukça popüler olan Hasan Can Kaya, son olarak konuyla alakalı şunları söyledi:

"Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil yani kapışılmanın gereği olan bir alan değil. Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum olaya."

Kenan İmirzalıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
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