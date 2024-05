https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/veteran-komedyen-demisti-hasan-can-kayadan-cem-yilmaz-icin-bir-aciklama-daha-1083780285.html

'Veteran komedyen' demişti: Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz için bir açıklama daha

Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz'a yönelik "veteran komedyen" sözü, sosyal medyayı sallamş, iki komedyen arasındaki atışma kısa sürede gündemde yer almıştı. Son... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

Yakın zamanda Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz'a 'veteran komedyen' demesiyle sosyal medya bir anda alevlenmişti. Hasan Can Kaya Cem Yılmaz'ın göndermesine "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış" ifadelerini kullanınca sosyal medyayı sallamıştı.Bir süredir bu sözlerle gündemde olan Hasan Can Kaya muhabirlerin sorularını yanıtladı. Haliyle en merak edilen konu da Cem Yılmaz polemiğiydi.'Şakalaştık, bitti'Konuşanlar ile bir süredir oldukça popüler olan Hasan Can Kaya, son olarak konuyla alakalı şunları söyledi:

