Kenan İmirzalıoğlu gözyaşları içinde kaldı: Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ile sarılıp ağladı
© DHAKenan İmirzalıoğlu
© DHA
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İlgiyle takip edilen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu sefer hüzünlü bir hikayeye ev sahipliği yaptı. 6 Şubat 2023 depreminde hem ailesini hem de bacağını kaybeden Aylin Karakuş, stüdyoda duygusal anlara neden oldu. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun gözleri dolarken yarışmacıya sarılması, stüdyoda büyük bir alkışla karşılandı.
Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında depremzede yarışmacı, yaşadığı acıları ve hayata tutunma mücadelesini anlatarak izleyicileri derinden etkiledi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehirde büyük bir yıkım meydana getiren depremi yaşayan yarışmacı Aylin Karakuş; hem İmirzalıoğlu'na, hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Aylin Karakuş'un hikayesini ardından, Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayarak yerinden kalkan ünlü oyuncu, Karakuş'a sarıldı. İmirzalıoğlu ile Karakuş'un stüdyoda büyük bir alkışla karşılandı.
Bir bacağı ampüte edilen Aylin Karakuş, hikayesini şöyle anlattı:
29 yaşındayım, şu an Ankara'da yaşıyorum. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktora öğrenciyim. Antakya'da doğdum büyüdüm. Niğde'de lisans ve yüksek lisansımı devam ettirdim. 2021 yılında Ankara'ya geldim. Benim için çok kritik bir olay var: 6 Şubat depremi.
'Enkazda annemi ve ağabeyimi kaybettik'
"6 Şubat 2023'te ailemi görmek için Antakya'da bulunuyordum. O gün Ankara'ya dönecektim, sabah 6'da uçağım vardı. Ama maalesef deprem oldu. Enkaz çok kötüydü. 15 saat enkaz altında kaldım. Sonrasında erkek kardeşim çıkardı beni. Binamızdan 99 kişi vefat etti. 4 kişi sağ kaldık. Biri benim biri de babam. Aynı enkaz altında annemi ve ağabeyimi kaybettik. Üç kardeşim daha var, okudukları için hepsi şehir dışındaydı."
'Bacağım kopmuş ama fark etmedim'
Sol bacağımı dizimin üstünden kaybettim. Bacağımdan baş aşağı asılı kalmıştım enkazda. Kendimi yay haline getirdim, bir şeyler buldum kendimi ısıtmaya çalıştım, çok üşüyordum. Ama nedeni soğuk değil kan kaybıymış. Ve o bacağım sayesinde ben şu an sizin karşınızdayım. Hayatımı bacağıma borçluyum. Ayın 8'inde ampüte edildim. Zaten kendinden ampüteydi aslında, kopmuş bacağım. Ama ben hiçbir acı duymadım. Kan kaybından dolayı şoka girdim muhtemelen.
'Hayatım onlardan sonra çok değişti'
Ben ağlamak istemiyorum biliyor musunuz? Hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum. Allah hiç kimseye göstermesin. O kadar baş edilmez bir şey ki... Durduk yere, hiçbir şey yokken kayıplar çok zor. Hiç bacağıma üzülmedim, bir gün bile 'bacağım gitti' demedim. Annem ve ağabeyim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti. 'Ben 30 yaşıma nasıl geleceğim' diye kendime bazen soruyorum, ağabeyim 29 yaşındaydı...
Aylin Karakuş ne kadar kazandı?
Yarışmada hedefim 1 milyon TL kazanmaktı. Çünkü fiyatı 30 bin Euro olan mikroişlemcili diz eklemi protezi almaktı. Maalesef 50 bin TL kazanabildim.