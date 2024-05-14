https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/kenan-imirzalioglu-gozyaslari-icinde-kaldi-kim-milyoner-olmak-ister-yarismacisi-ile-sarilip-agladi-1083773442.html

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşları içinde kaldı: Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ile sarılıp ağladı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşları içinde kaldı: Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ile sarılıp ağladı

Sputnik Türkiye

İlgiyle takip edilen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu sefer hüzünlü bir hikayeye ev sahipliği yaptı. 6 Şubat 2023 depreminde hem ailesini hem de... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T07:12+0300

2024-05-14T07:12+0300

2024-05-14T07:12+0300

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Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında depremzede yarışmacı, yaşadığı acıları ve hayata tutunma mücadelesini anlatarak izleyicileri derinden etkiledi.6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehirde büyük bir yıkım meydana getiren depremi yaşayan yarışmacı Aylin Karakuş; hem İmirzalıoğlu'na, hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattı.Aylin Karakuş'un hikayesini ardından, Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayarak yerinden kalkan ünlü oyuncu, Karakuş'a sarıldı. İmirzalıoğlu ile Karakuş'un stüdyoda büyük bir alkışla karşılandı.Bir bacağı ampüte edilen Aylin Karakuş, hikayesini şöyle anlattı:'Enkazda annemi ve ağabeyimi kaybettik''Bacağım kopmuş ama fark etmedim''Hayatım onlardan sonra çok değişti'Aylin Karakuş ne kadar kazandı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sir-cinayette-gercekler-ortaya-cikti-bas-basa-gorustugu-muge-anliya-her-seyi-itiraf-etti-1083772238.html

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hatay

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