https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/rusya-devlet-baskani-putin-cine-gidiyor-1083783717.html

Rusya Devlet Başkanı Putin Çin’e gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin Çin’e gidiyor

Sputnik Türkiye

Çok kutuplu yeni dünya düzenine geçiş sürecinde kilit role sahip olan iki ülkenin lideri, 16 Mayıs’ta başkent Pekin’de bir araya gelecek. Putin’in bu ziyareti... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T10:42+0300

2024-05-14T10:42+0300

2024-05-14T10:48+0300

dünya

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak 16-17 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirilirken, bu gezinin, Putin'in geçen mart ayında yeniden devlet başkanlığına seçilmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyareti olacağı belirtildi.Yazılı açıklamada, “Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göreve geldikten sonraki ilk dış gezisi olarak 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir” denilirken, bu görüşmenin aynı zamanda Şi’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldiği Avrupa turu sonrası gerçekleşeceği de dikkat çekiyor.Ziyaretin başkent Pekin ve Kuzeydoğu Çin'in en büyük şehri olan Harbin olmak üzere iki şehri kapsayacağı da belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı’nın Heilongjiang eyaletinin idari merkezi olan Harbin şehrini ziyaret edeceği ve burada 8’incisi düzenlenecek olan Rus-Çin EXPO Fuarı ile birlikte 4’üncü Rus-Çin Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun açılış törenine katılacağı kaydedildi.Putin, aynı zamanda Harbin Politeknik Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlileriyle de bir araya gelecek.Diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümüKremlin, bu ziyarette, Putin ve Şi’nin Rusya ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünü kutlayacağına değinirken, “Vladimir Putin ve Şi Cinping, Rusya ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü ve karşılıklı Kültür Yılı açılışı vesilesiyle düzenlenecek gala gecesine katılacak” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl 17-18 Ekim tarihleri ​​arasında Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Kuşak ve Yol Forumu’na onur konuğu olarak katılmıştı.Rusya'nın Pekin Büyükelçisi İgor Morgulov, Ekim ayında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in başbaşa görüşme de dahil toplamda 15 saat istişarelerde bulunduğunu söylemişti.Çin lideri Şi de yeniden devlet başkanı seçildikten 10 gün sonra Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/cinden-putine-tebrik-cok-kutuplulugu-savunmaya-devam-edecegiz-1083601002.html

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