https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/von-der-leyen-cin-avrupada-sanayisizlesmeye-yol-acabilir-1083535640.html

Von der Leyen: Çin, Avrupa'da sanayisizleşmeye yol açabilir

Von der Leyen: Çin, Avrupa'da sanayisizleşmeye yol açabilir

Sputnik Türkiye

Avrupa turu kapsamında Paris’e giden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde bir araya gelen Avrupa Birliği... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T15:43+0300

2024-05-06T15:43+0300

2024-05-06T15:47+0300

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Üçlü görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen von der Leyen, AB'nin Çin'le arasında zaten diken üstündeki ekonomik ilişkileri daha da gerecek açıklamalarda bulundu.AB Komisyonu Başkanı, üçlü görüşmede ekonomik ve jeopolitik konuların masaya yatırıldığını, AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin "adil olması ve dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini" ifade etti.Piyasadaki dengesizliklerin endişe kaynağı olduğunu dile getiren von der Leyen, "Şirketlerimizi, ekonomimizi savunacağız. Gerektiği takdirde bunu yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi.‘Çin'in sübvansiyonları, Avrupa'da sanayisizleşmeye yol açabilir’Çin'in elektrikli araç ve çelik endüstrilerine yönelik devlet sübvansiyonlarının Avrupa endüstrileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve Avrupa'da sanayisizleşmeye yol açabileceğini belirten von der Leyen, "Dünya, Çin'in üretim fazlasını absorbe edemez" diye konuştu.Pazara erişimdeki dengesizliklerin sürdürülebilir olmadığını ve ele alınması gerektiğini ifade eden von der Leyen, dengesizlikleri denetlemek için AB'nin sahip olduğu araçları kullanmaktan çekinmeyeceğini söyleyerek tehdit etti.Von der Leyen, "Avrupa, kendi ülkesinde sanayisizleşmeye yol açabilecek piyasa bozucu uygulamaları kabul edemez" ifadesini kullandı.Çin'in Rusya ve İran üzerindeki etkisine vurguAB'nin ham madde bağımlılığını azaltmak için kaynaklarını çeşitlendirmeyi önemsediğini kaydeden von der Leyen, bu amaçla ham madde temin edilen ülkelerin sayısını artırmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.Liderlerin, Avrupa ve Çin'in dünya barışı ve güvenliğiyle ilgili ortak çıkarlara sahip olduğu konusunda mutabık kaldığını belirten von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Çin'in Rusya üzerindeki tüm etkisini kullanacağına güveniyoruz" dedi.Von der Leyen, Şi'nin Rusya'nın sorumsuz nükleer tehditlerini tırmandırmamasında önemli rol oynadığına işaret ederek, "Rusya'nın süren nükleer tehditleri karşısında Başkan Şi'nin bunu yapmaya devam edeceğinden eminim" dedi.İran'ın bölgedeki istikrara ‘doğrudan tehdit oluşturduğunu’ savunan von der Leyen, "Çin'in İran'ın balistik füzelerinin ve insansız hava araçlarının sorumsuzca yayılmasının önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.‘Avrupa-Çin diyaloğu, hiç olmadığı kadar gerekli’Elysee Sarayı da X hesabından üçlü görüşme öncesi Macron'un açıklamalarının yer aldığı video paylaştı.Macron, Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkilerde herkes için adil kuralları savunduğunu ifade ederek, "Kıtamızın geleceği, çok açık bir şekilde Çin ile ilişkilerimizi dengeli bir şekilde geliştirmeye devam etme kapasitemize bağlı olacak" değerlendirmesini yaptı.Fransız lider, Avrupa-Çin diyaloğunun hiç olmadığı kadar gerekli olduğunu vurgularken, Ukrayna ve Ortadoğu’daki büyük krizler konusunda Çin ile işbirliğinin belirleyici olduğunu dile getirdi.Çin lideri Şi, ziyaret öncesinde Le Figaro gazetesine verdiği demecinde, Çin'in Fransa ve diğer ortaklarıyla birlikte Ukrayna'daki çatışmaya bir çözüm bulma niyetinde olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/cin-lideri-sinin-avrupa-turu-basliyor-1083494184.html

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