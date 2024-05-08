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Çin'den Putin'e tebrik: 'Çok kutupluluğu savunmaya devam edeceğiz'
Çin'den Putin'e tebrik: 'Çok kutupluluğu savunmaya devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, Pekin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'i yeni görev dönemi dolayısıyla tebrik ettiğini belirterek iki ülkenin çok kutupluğu... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin'de dün düzenlenen törende yemin ederek 5. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin'e dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 5. görev dönemi için tebrik ettiğini söyleyip Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mart ayındaki seçimlerden sonra Rus mevkidaşına kutlama mesajı gönderdiğini anımsattı.Lin, Rusya'nın Putin yönetiminde devlet yapılanmasında, sosyo-ekonomik kalkınmada yeni sonuçlar elde edeceğine inandıklarını ifade etti.Rusya-Çin ilişkilerinin Putin ve Şi yönetiminde istikrarlı bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Lin, "İki ülke arasındaki ilişkilerin ve çeşitli alanlarda karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde yürütülen işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke halkına somut faydalar sağlayıp tüm dünyada kalkınma ve ilerlemenin teşvik edilmesinde etkin rol oynadı" dedi.Rusya ve Çin'in çok kutupluluğu teşvik etmeyi sürdüreceğinin de altını çizen Lin şöyle devam etti:
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rusya, vladimir putin, çin, pekin, moskova, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, çok kutuplu dünya
rusya, vladimir putin, çin, pekin, moskova, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, çok kutuplu dünya

Çin'den Putin'e tebrik: 'Çok kutupluluğu savunmaya devam edeceğiz'

12:12 08.05.2024
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, Pekin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'i yeni görev dönemi dolayısıyla tebrik ettiğini belirterek iki ülkenin çok kutupluğu teşvik etmeyi sürdüreceğini vurguladı.
Kremlin'de dün düzenlenen törende yemin ederek 5. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin'e dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 5. görev dönemi için tebrik ettiğini söyleyip Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mart ayındaki seçimlerden sonra Rus mevkidaşına kutlama mesajı gönderdiğini anımsattı.

Lin, Rusya'nın Putin yönetiminde devlet yapılanmasında, sosyo-ekonomik kalkınmada yeni sonuçlar elde edeceğine inandıklarını ifade etti.

Rusya-Çin ilişkilerinin Putin ve Şi yönetiminde istikrarlı bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Lin, "İki ülke arasındaki ilişkilerin ve çeşitli alanlarda karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde yürütülen işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke halkına somut faydalar sağlayıp tüm dünyada kalkınma ve ilerlemenin teşvik edilmesinde etkin rol oynadı" dedi.

Rusya ve Çin'in çok kutupluluğu teşvik etmeyi sürdüreceğinin de altını çizen Lin şöyle devam etti:

"Moskova ve Pekin, iki ülke liderlerinin vardığı görüş birliği temelinde karşılıklı güveni pekiştirmeye, işbirliğini genişletmeye, dostluğu sürdürmeye, adil ve barışçıl çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi desteklemeye, gerçek çok kutupluluğu hayata geçirmeye, küresel yönetişimin gelişimini daha adil ve makul bir istikamete yönlendirmeye devam edecek."

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