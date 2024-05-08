https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/cinden-putine-tebrik-cok-kutuplulugu-savunmaya-devam-edecegiz-1083601002.html

Çin'den Putin'e tebrik: 'Çok kutupluluğu savunmaya devam edeceğiz'

Çin'den Putin'e tebrik: 'Çok kutupluluğu savunmaya devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, Pekin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'i yeni görev dönemi dolayısıyla tebrik ettiğini belirterek iki ülkenin çok kutupluğu... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T12:12+0300

2024-05-08T12:12+0300

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dünya

rusya

vladimir putin

çin

pekin

moskova

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

çok kutuplu dünya

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Kremlin'de dün düzenlenen törende yemin ederek 5. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin'e dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 5. görev dönemi için tebrik ettiğini söyleyip Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mart ayındaki seçimlerden sonra Rus mevkidaşına kutlama mesajı gönderdiğini anımsattı.Lin, Rusya'nın Putin yönetiminde devlet yapılanmasında, sosyo-ekonomik kalkınmada yeni sonuçlar elde edeceğine inandıklarını ifade etti.Rusya-Çin ilişkilerinin Putin ve Şi yönetiminde istikrarlı bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Lin, "İki ülke arasındaki ilişkilerin ve çeşitli alanlarda karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde yürütülen işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke halkına somut faydalar sağlayıp tüm dünyada kalkınma ve ilerlemenin teşvik edilmesinde etkin rol oynadı" dedi.Rusya ve Çin'in çok kutupluluğu teşvik etmeyi sürdüreceğinin de altını çizen Lin şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/putini-kutlayan-cin-lideri-siden-istikrar-vurgusu-1081804490.html

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rusya, vladimir putin, çin, pekin, moskova, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, çok kutuplu dünya