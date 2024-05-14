https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/kulislerde-yepyeni-bir-senaryo-konusuluyor-asgari-ucrete-ara-zam-yapilacak-mi-1083773243.html
Kulislerde yepyeni bir senaryo konuşuluyor: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Kulislerde yepyeni bir senaryo konuşuluyor: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Sputnik Türkiye
Asgari ücrette yapılacak olan zam oranı, memur ve emeklilerin yanı sıra milyonlarca asgari ücretli tarafından merakla bekleniyor. Bu süreçte asgari ücretin... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T06:43+0300
2024-05-14T06:43+0300
2024-05-14T06:44+0300
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Hükümet, bu yıl ikinci bir asgari ücret zamının yapılmayacağını belirtse de, nisan ayında asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı gerçeği dikkatleri çekiyor. Milyonlarca asgari ücretlinin beklentisi, hükümetin bu duruma çözüm bulması yönünde yoğunlaşırken, kulislere göre asgari ücrete ara bir zam yapılabileceği konuşulmaya başlandı.'AK Parti ve CHP ara zam yapılmasından yana ama şimdilik ekonomi izin vermiyor'Kulislerdeki bilgilere göre, iktidar ve ana muhalefet, asgari ücrete ara bir zam yapılmasına olumlu bakarken, ekonomi yönetiminin bu konudaki tavrı ise olumsuz. Ayrıca, kamu zamlarının da ertelenmesi bekleniyor. Beklentilere göre, bu zamların kamuoyuna duyurulması halinde Eylül ayında asgari ücrete ara bir zam yapılması gündeme gelebilir.Geçen günlerde Merkez Bankası'nın raporunda öne çıkan asgari ücret konusu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un da gündemine oturdu. Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasının enflasyon artışının bir nedeni olarak görülmesi, bu konunun önemini vurguluyor. Geçen yılki asgari ücret artışının marjları düşürdüğüne dair Standard & Poor's'un senaryoları arasında, bu yıl ikinci bir zam olmayacağı da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/hermesin-sahibi-milyarlarca-dolarlik-mirasini-kime-birakacagini-acikladi-ailesi-saskina-dondu-1083773065.html
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Kulislerde yepyeni bir senaryo konuşuluyor: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
06:43 14.05.2024 (güncellendi: 06:44 14.05.2024)
Asgari ücrette yapılacak olan zam oranı, memur ve emeklilerin yanı sıra milyonlarca asgari ücretli tarafından merakla bekleniyor. Bu süreçte asgari ücretin satın alma gücünün düşmesi, kamuoyunda endişe yarattı ve hükümetten gelecek açıklamalar bekleniyor. Asgari ücret meselesine ilişkin kulislerde yapılan tartışmalar ise daha fazla dikkat çekiyor.
Hükümet, bu yıl ikinci bir asgari ücret zamının yapılmayacağını belirtse de, nisan ayında asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı gerçeği dikkatleri çekiyor. Milyonlarca asgari ücretlinin beklentisi, hükümetin bu duruma çözüm bulması yönünde yoğunlaşırken, kulislere göre asgari ücrete ara bir zam yapılabileceği konuşulmaya başlandı.
'AK Parti ve CHP ara zam yapılmasından yana ama şimdilik ekonomi izin vermiyor'
Kulislerdeki bilgilere göre, iktidar ve ana muhalefet, asgari ücrete ara bir zam yapılmasına olumlu bakarken, ekonomi yönetiminin bu konudaki tavrı ise olumsuz. Ayrıca, kamu zamlarının da ertelenmesi bekleniyor. Beklentilere göre, bu zamların kamuoyuna duyurulması halinde Eylül ayında asgari ücrete ara bir zam yapılması gündeme gelebilir.
Geçen günlerde Merkez Bankası'nın raporunda öne çıkan asgari ücret konusu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un da gündemine oturdu. Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasının enflasyon artışının bir nedeni olarak görülmesi, bu konunun önemini vurguluyor. Geçen yılki asgari ücret artışının marjları düşürdüğüne dair Standard & Poor's'un senaryoları arasında, bu yıl ikinci bir zam olmayacağı da bulunuyor.