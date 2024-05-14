Kulislerde yepyeni bir senaryo konuşuluyor: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
07:08
3 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a sert sözler: Tedavi edilmeli
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
07:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de en çok aranan meslekler açıklandı
07:41
2 dk
SESLİ HABER
NATO'dan itiraf: Rusya saldırmayacak
07:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 100 bin ekmekten fare çıktı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
08:19
2 dk
SESLİ HABER
İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
08:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Madencilerimiz önce madende, sonra adaletin göçüğü altında kaldılar'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası çıkıyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ani kalp krizi riskleri
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
17:44
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
18:15
4 dk
SESLİ HABER
‘Rusya ve Çin mağlup edilemez’
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Polonya’dan Ukrayna’ya yeni engel
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya Maliye Bakanlığı bütçe gelir ve giderlerini açıkladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
19:23
4 dk
SESLİ HABER
İlaç verdiği kadınlara cinsel saldırıda bulunan eski bakanlık çalışanına hapis cezası
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
19:53
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
20:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
07:10
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
07:24
2 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
07:37
4 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
08:15
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
08:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/kulislerde-yepyeni-bir-senaryo-konusuluyor-asgari-ucrete-ara-zam-yapilacak-mi-1083773243.html
Kulislerde yepyeni bir senaryo konuşuluyor: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Kulislerde yepyeni bir senaryo konuşuluyor: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Sputnik Türkiye
Asgari ücrette yapılacak olan zam oranı, memur ve emeklilerin yanı sıra milyonlarca asgari ücretli tarafından merakla bekleniyor. Bu süreçte asgari ücretin... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T06:43+0300
2024-05-14T06:44+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
ara zam
zam
ek zam
seyyanen zam
maaş
brüt maaş
net maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png
Hükümet, bu yıl ikinci bir asgari ücret zamının yapılmayacağını belirtse de, nisan ayında asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı gerçeği dikkatleri çekiyor. Milyonlarca asgari ücretlinin beklentisi, hükümetin bu duruma çözüm bulması yönünde yoğunlaşırken, kulislere göre asgari ücrete ara bir zam yapılabileceği konuşulmaya başlandı.'AK Parti ve CHP ara zam yapılmasından yana ama şimdilik ekonomi izin vermiyor'Kulislerdeki bilgilere göre, iktidar ve ana muhalefet, asgari ücrete ara bir zam yapılmasına olumlu bakarken, ekonomi yönetiminin bu konudaki tavrı ise olumsuz. Ayrıca, kamu zamlarının da ertelenmesi bekleniyor. Beklentilere göre, bu zamların kamuoyuna duyurulması halinde Eylül ayında asgari ücrete ara bir zam yapılması gündeme gelebilir.Geçen günlerde Merkez Bankası'nın raporunda öne çıkan asgari ücret konusu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard &amp; Poor's'un da gündemine oturdu. Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasının enflasyon artışının bir nedeni olarak görülmesi, bu konunun önemini vurguluyor. Geçen yılki asgari ücret artışının marjları düşürdüğüne dair Standard &amp; Poor's'un senaryoları arasında, bu yıl ikinci bir zam olmayacağı da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/hermesin-sahibi-milyarlarca-dolarlik-mirasini-kime-birakacagini-acikladi-ailesi-saskina-dondu-1083773065.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2c191264e9a9220acea2610f901a1587.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücrete ara zam, asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret kulis bilgisi
2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücrete ara zam, asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret kulis bilgisi

Kulislerde yepyeni bir senaryo konuşuluyor: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

06:43 14.05.2024 (güncellendi: 06:44 14.05.2024)
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© AA
Abone ol
Asgari ücrette yapılacak olan zam oranı, memur ve emeklilerin yanı sıra milyonlarca asgari ücretli tarafından merakla bekleniyor. Bu süreçte asgari ücretin satın alma gücünün düşmesi, kamuoyunda endişe yarattı ve hükümetten gelecek açıklamalar bekleniyor. Asgari ücret meselesine ilişkin kulislerde yapılan tartışmalar ise daha fazla dikkat çekiyor.
Hükümet, bu yıl ikinci bir asgari ücret zamının yapılmayacağını belirtse de, nisan ayında asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı gerçeği dikkatleri çekiyor. Milyonlarca asgari ücretlinin beklentisi, hükümetin bu duruma çözüm bulması yönünde yoğunlaşırken, kulislere göre asgari ücrete ara bir zam yapılabileceği konuşulmaya başlandı.

'AK Parti ve CHP ara zam yapılmasından yana ama şimdilik ekonomi izin vermiyor'

Kulislerdeki bilgilere göre, iktidar ve ana muhalefet, asgari ücrete ara bir zam yapılmasına olumlu bakarken, ekonomi yönetiminin bu konudaki tavrı ise olumsuz. Ayrıca, kamu zamlarının da ertelenmesi bekleniyor. Beklentilere göre, bu zamların kamuoyuna duyurulması halinde Eylül ayında asgari ücrete ara bir zam yapılması gündeme gelebilir.
Geçen günlerde Merkez Bankası'nın raporunda öne çıkan asgari ücret konusu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un da gündemine oturdu. Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasının enflasyon artışının bir nedeni olarak görülmesi, bu konunun önemini vurguluyor. Geçen yılki asgari ücret artışının marjları düşürdüğüne dair Standard & Poor's'un senaryoları arasında, bu yıl ikinci bir zam olmayacağı da bulunuyor.
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
YAŞAM
Hermes'in sahibi milyarlarca dolarlık mirasını kime bırakacağını açıkladı: 'Ailesi şaşkına döndü'
06:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала