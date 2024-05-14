https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/hermesin-sahibi-milyarlarca-dolarlik-mirasini-kime-birakacagini-acikladi-ailesi-saskina-dondu-1083773065.html
Hermes'in sahibi milyarlarca dolarlık mirasını kime bırakacağını açıkladı: 'Ailesi şaşkına döndü'
Hermes'in sahibi milyarlarca dolarlık mirasını kime bırakacağını açıkladı: 'Ailesi şaşkına döndü'
Sputnik Türkiye
Dünyanın önde gelen moda şirketlerinden biri olan Hermes'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, milyarlarca dolarlık servetini miras bırakacağı kişiyi seçtiğini... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T06:25+0300
2024-05-14T06:25+0300
2024-05-14T06:25+0300
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servet
miras
bahçıvan
nicolas puech
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Dünyanın en büyük lüks eşya üreticisi olan Fransız Hermes markasının varisi Puech, aldığı miras kararıyla tüm dünyayı şaşkına çevirdi.Thierry Hermes'in 5. nesil torunu olan 80 yaşında olan milyarder Puech, çocuğu olmaması sebebiyle kendinden sonra servetini kimin yöneteceğine karar verme aşamasında eşi benzeri görülmemiş bir karar verdi. Bekar ve çocuksuz olan Puech, hayatta kendisine daha yakın bir insan olmadığını belirterek, eski bahçıvanı ve tamircisi hakkında beklenmedik bir karar aldı.Hermes'in yüzde 5.7'lik hissesine sahip olan Peuch, daha önce mirasını vakfına devredeceğini söylemişti. Ancak bu yılın başlarında fikrini değiştirdi ve vakfa yeni bir veraset dileklerini ifade eden "el yazısıyla yazılmış bir not" gönderdi. Bu karar vakıfta şok etkisi yarattı.Puech, 51 yaşındaki bahçıvanına 12 milyar dolarlık mirasını bırakmayı düşünüyor.Bu işlem için de bahçıvanını evlat edineceği öğrenildi.
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nicolas puech kimdir, hermes markası, hermes hangi ülkenin markası, nicolas puech kaç yaşında, nicolas puech miras
Hermes'in sahibi milyarlarca dolarlık mirasını kime bırakacağını açıkladı: 'Ailesi şaşkına döndü'
Dünyanın önde gelen moda şirketlerinden biri olan Hermes'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, milyarlarca dolarlık servetini miras bırakacağı kişiyi seçtiğini duyurdu. Bu karar, Puech'in ailesini şaşkına çevirirken, mirasın alıcısı da büyük bir sürprizle karşılaştı.
Dünyanın en büyük lüks eşya üreticisi olan Fransız Hermes markasının varisi Puech, aldığı miras kararıyla tüm dünyayı şaşkına çevirdi.
Thierry Hermes'in 5. nesil torunu olan 80 yaşında olan milyarder Puech, çocuğu olmaması sebebiyle kendinden sonra servetini kimin yöneteceğine karar verme aşamasında eşi benzeri görülmemiş bir karar verdi. Bekar ve çocuksuz olan Puech, hayatta kendisine daha yakın bir insan olmadığını belirterek, eski bahçıvanı ve tamircisi hakkında beklenmedik bir karar aldı.
Hermes'in yüzde 5.7'lik hissesine sahip olan Peuch, daha önce mirasını vakfına devredeceğini söylemişti. Ancak bu yılın başlarında fikrini değiştirdi ve vakfa yeni bir veraset dileklerini ifade eden "el yazısıyla yazılmış bir not" gönderdi. Bu karar vakıfta şok etkisi yarattı.
Puech, 51 yaşındaki bahçıvanına 12 milyar dolarlık mirasını bırakmayı düşünüyor.
Bu işlem için de bahçıvanını evlat edineceği öğrenildi.