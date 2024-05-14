https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/hermesin-sahibi-milyarlarca-dolarlik-mirasini-kime-birakacagini-acikladi-ailesi-saskina-dondu-1083773065.html

Hermes'in sahibi milyarlarca dolarlık mirasını kime bırakacağını açıkladı: 'Ailesi şaşkına döndü'

Hermes'in sahibi milyarlarca dolarlık mirasını kime bırakacağını açıkladı: 'Ailesi şaşkına döndü'

Sputnik Türkiye

Dünyanın önde gelen moda şirketlerinden biri olan Hermes'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, milyarlarca dolarlık servetini miras bırakacağı kişiyi seçtiğini... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T06:25+0300

2024-05-14T06:25+0300

2024-05-14T06:25+0300

yaşam

hermes

servet

miras

bahçıvan

nicolas puech

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Dünyanın en büyük lüks eşya üreticisi olan Fransız Hermes markasının varisi Puech, aldığı miras kararıyla tüm dünyayı şaşkına çevirdi.Thierry Hermes'in 5. nesil torunu olan 80 yaşında olan milyarder Puech, çocuğu olmaması sebebiyle kendinden sonra servetini kimin yöneteceğine karar verme aşamasında eşi benzeri görülmemiş bir karar verdi. Bekar ve çocuksuz olan Puech, hayatta kendisine daha yakın bir insan olmadığını belirterek, eski bahçıvanı ve tamircisi hakkında beklenmedik bir karar aldı.Hermes'in yüzde 5.7'lik hissesine sahip olan Peuch, daha önce mirasını vakfına devredeceğini söylemişti. Ancak bu yılın başlarında fikrini değiştirdi ve vakfa yeni bir veraset dileklerini ifade eden "el yazısıyla yazılmış bir not" gönderdi. Bu karar vakıfta şok etkisi yarattı.Puech, 51 yaşındaki bahçıvanına 12 milyar dolarlık mirasını bırakmayı düşünüyor.Bu işlem için de bahçıvanını evlat edineceği öğrenildi.

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